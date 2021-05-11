Зеленский пообещал создать университет для подготовки специалистов по кибербезопасности

С целью противодействия киберпреступности в Украине планируется создание учебного заведения для подготовки специалистов в сфере кибербезопасности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время интервью украинским телеканалам в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны", сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, для противодействия угрозам информационной безопасности и киберугрозам уже создан центр кибербезопасности, презентация которого состоится в ближайшее время.

Президент сообщил, что киберцентр будет сотрудничать с различными исследованиями - как украинскими, так и государств-партнеров. К работе в нем планируют привлекать аналитиков из разных стран.

Кроме того, по словам Зеленского, прорабатывается вопрос подготовки специалистов, которые будут заниматься обеспечением кибербезопасности.

"Мы будем открывать новый мощный университет. Презентация его также практически готова. Университет, в котором будут именно профессии, связанные с безопасностью государства и безопасностью человека. Кибербезопасность – один из главных факультетов этого университета", – заявил Зеленский.

По словам президента, для учебы в нем будут отбирать лучших детей, которым будет создано благоприятное пространство для обучения и предоставляться высокие стипендии.

"Будут построены современные лаборатории, кибер- и биохимические центры. Они будут сразу получать знания, теорию и практику. Также туда будет отбор мощных преподавателей, прежде всего украинских, но также будут привлечены специалисты из-за рубежа. Все будут получать очень высокую заработную плату, несмотря на то, из какой страны они приедут. Этот университет будет готовить профессиональных людей, направление которых – безопасность нашей страны, после этого университета они должны будут работать именно на государство", – подчеркнул Зеленский.