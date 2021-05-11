Российские хакеры заблокировали работу сети трубопроводов в США

За кибератакой на американского оператора топливных трубопроводов Colonial Pipeline стояла хакерская группировка Dark Side, власти США проверяют ее связи с Россией.

Об этом заявила советник по вопросам кибербезопасности Госдепа Энн Нойбергер, передает Голос Америки.

По ее словам, ФБР следит за этой группировкой, как минимум, с октября прошлого года.

Нойбергер отметила, что Colonial Pipeline является частной компанией и решение о том, платить ли выкуп хакерам, является ее прерогативой. Она также сообщила, что власти США ведут усилия по борьбе с инфраструктурой программ-вымогателей. Всем операторам в сфере инфраструктуры рекомендовано принять меры для защиты своих систем.

Как отметила советник президента по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл, Colonial Pipeline заявляет, что не понесла серьезного ущерба в результате действий киберпреступников и планирует вернуть сеть в рабочее состояние относительно быстро. Она также заявила, что администрация принимает меры для подготовки к различным внештатным ситуациям.

В свою очередь ррезидент США Джо Байден заявил, что на текущий момент "отсутствуют доказательства, на основе сообщений нашей разведки, что Россия замешана (в кибератаке, – ред.)".

"Но, есть доказательства, что программное обеспечение-вымогателя – в России. На них лежит некоторая ответственность разобраться с этим", – заявил Байден.

Ранее работа обширной сети трубопроводов в США оказалась парализована из-за кибератаки с использованием программы-вымогателя.

По данным американских СМИ, организовавшая атаку преступная группировка DarkSide имеет российское происхождение.

Colonial Pipeline поставляет 45% всего топлива для Восточного побережья США. Инцидент, ставший одной из самых разрушительных операций с использованием программ-вымогателей, нарушил поставку топлива на восток Соединенных Штатов и спровоцировал увеличение базисных цен на бензин до трехлетнего максимума.