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Дефицит Пенсионного фонда достиг 7,6 миллиарда

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Дефицит Пенсионного фонда достиг 7,6 миллиарда

Дефицит Пенсионного фонда Украины за январь-апрель 2021 года составил 7,6 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

Так, доходы за указанный период составили 159,6 млрд грн, а расходы – 167,2 млрд грн.

Из общего дохода 56,1 млрд грн составили средства государственного бюджета, 103,5 млрд грн – собственные доходы фонда, в том числе 9,6 млрд грн, полученные из госбюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса.

Также отмечается, что за апрель общие доходы ПФУ составили 42,9 млрд грн, расходы – 43,1 млрд грн.

Дефицит Пенсионного фонда достиг 7,6 миллиарда 01

Ранее сообщалось, что на финансирование майских пенсий предусмотрено 15,9 млрд грн.

Напомним, дефицит Пенсионного фонда в первом квартале превысил 7 млрд грн. 

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Пенсионный фонд


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