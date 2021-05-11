"Укрнафта" будет 13 лет рассчитываться с "Нафтогазом" за полученную предоплату за газ"

В рамках схемы по урегулированию налоговой задолженности АО "Укрнафта" получила от "Нафтогаза" предоплату в сумме 23,6 млрд грн (без НДС) за поставки газа будущей добычи, которые планируется осуществить в последующие 13 лет.

Об этом свидетельствует отчетность компании, передает Finbalance.

Согласно документу, "Укрнафта" также получила от "Нафтогаза" 12,55 млрд грн в рамках урегулирования спора об оплате 2,06 млрд кубометров газа добычи 2006 года. Полученные средства позволили компании урегулировать налоговый долг на ссумму 28,9 млрд грн.

При этом "Укрнафта" отмечает, что планирует продолжить предпринимать правовые меры и вести переговоры с заинтересованными сторонами для взыскания платежейза газ, добытый компанией и физически переданный на хранение в ГТС в 2007-2014 годах в объеме 9 млрд кубов, или для получения этого газа для последующей продажи.

"Укрнафта" также уточняет, что получила от "Нафтогаза" предоплату в сумме 23,6 млрд грн (включая НДС) "за переменный объем природного газа по цене, которая будет деноминировано в евро и определены на основе рыночных условий на дату будущей реализации соответствующего природного газа ".

"Согласно договору, компания обязана реализовать не менее 40-50% ее годового объема добычи природного газа в зависимости от периода. Следовательно, остаток непогашенной предоплаты будет зависеть от будущей рыночной цены на природный газ в евро, курса обмена гривни по отношению к доллару США и к евро на дату реализации и объема реализованного природного газа", – отмечается в документе.

Компания ожидает, что она сможет погасить эту предоплату в полном объеме в течение периода, который составляет 13 лет, учитывая ее текущие производственные планы, запасы и производственные мощности.

При этом, по данным отчетности, на конец 2020 года сумма дебиторской задолженности 5 крупнейших клиентов компании выросла и составила 14,87 млрд грн или 72% от общей суммы дебиторской задолженности (на конец 2019 года –13,76 млрд грн). Резерв под соответствующие кредитные убытки – 9,9 млрд грн.

Кроме того, сумма авансов 4 крупнейшим поставщикам составляла 6,23 млрд грн (на конец 2019 года - столько же), или 94% от общей суммы авансов поставщикам. Резерв под кредитные убытки от этих авансов – 6,23 млрд грн.

Как отмечается, в декабре 2019 года и январе 2020 года "Укрнафта" заключила договоры со своими дебиторами о реструктуризации дебиторской задолженности за реализованную в 2015 году сырую нефть в сумме 7,46 млрд грн. В течение 2019-2020 годов компания получила от них платежи в сумме 1,58 млрд грн.

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Как сообщалось, в декабре 2020 года завершилась реализации схемы по погашению налоговых долгов "Укрнафты" на сумму 28,9 млрд грн, возникших под руководством близкого к Игоря Коломойского менеджмента в 2015-2016 годах. Общие поступления в госбюджет в итоге реализации схемы составили 42,5 млрд грн.

При этом олигарх, как акционер компании, не брал участия в урегулировании проблем "Укрнафты".

Схема погашения налоговых долгов "Укрнафты" была утверждена специальными законами, которые подписал президент Владимир Зеленский.

Напомним, НАБУ расследует схему выведения из ПАО "Укрнафта" в 2015 году 14,7 млрд грн путем продажи нефти и нефтепродуктов с отсрочкой оплаты и предоплаты за так и не поставленные товары. В это время компания контролировалась группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и сформировала основную часть из вышеуказанного налогового долга. По данным следствия, в схеме в участвовало более 80 юридических лиц, половина из которых уже ушли в процедуру банкротства.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит государству влице Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, и 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.