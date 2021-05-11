БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1173 відвідувача онлайн
Новини ЕнергетикаКорпоративні відносини
10 547 20
газ (7466) борг (1767) Коломойський (1725) Нафтогаз (3155) Укрнафта (776)

"Укрнафта" будет 13 лет рассчитываться с "Нафтогазом" за полученную предоплату за газ

Новини БізнесЦензор Енергетика Корпоративні відносини

В рамках схемы по урегулированию налоговой задолженности АО "Укрнафта" получила от "Нафтогаза" предоплату в сумме 23,6 млрд грн (без НДС) за поставки газа будущей добычи, которые планируется осуществить в последующие 13 лет.

Об этом свидетельствует отчетность компании, передает Finbalance.

Согласно документу, "Укрнафта" также получила от "Нафтогаза" 12,55 млрд грн в рамках урегулирования спора об оплате 2,06 млрд кубометров газа добычи 2006 года. Полученные средства позволили компании урегулировать налоговый долг на ссумму 28,9 млрд грн.

При этом "Укрнафта" отмечает, что планирует продолжить предпринимать правовые меры и вести переговоры с заинтересованными сторонами для взыскания платежейза газ, добытый компанией и физически переданный на хранение в ГТС в 2007-2014 годах в объеме 9 млрд кубов, или для получения этого газа для последующей продажи.

"Укрнафта" также уточняет, что получила от "Нафтогаза" предоплату в сумме 23,6 млрд грн (включая НДС) "за переменный объем природного газа по цене, которая будет деноминировано в евро и определены на основе рыночных условий на дату будущей реализации соответствующего природного газа ".

"Согласно договору, компания обязана реализовать не менее 40-50% ее годового объема добычи природного газа в зависимости от периода. Следовательно, остаток непогашенной предоплаты будет зависеть от будущей рыночной цены на природный газ в евро, курса обмена гривни по отношению к доллару США и к евро на дату реализации и объема реализованного природного газа", – отмечается в документе.

Компания ожидает, что она сможет погасить эту предоплату в полном объеме в течение периода, который составляет 13 лет, учитывая ее текущие производственные планы, запасы и производственные мощности.

При этом, по данным отчетности, на конец 2020 года сумма дебиторской задолженности 5 крупнейших клиентов компании выросла и составила 14,87 млрд грн или 72% от общей суммы дебиторской задолженности (на конец 2019 года –13,76 млрд грн). Резерв под соответствующие кредитные убытки – 9,9 млрд грн.

Кроме того, сумма авансов 4 крупнейшим поставщикам составляла 6,23 млрд грн (на конец 2019 года - столько же), или 94% от общей суммы авансов поставщикам. Резерв под кредитные убытки от этих авансов – 6,23 млрд грн.

Как отмечается, в декабре 2019 года и январе 2020 года "Укрнафта" заключила договоры со своими дебиторами о реструктуризации дебиторской задолженности за реализованную в 2015 году сырую нефть в сумме 7,46 млрд грн. В течение 2019-2020 годов компания получила от них платежи в сумме 1,58 млрд грн.

Читайте также: Переговоры о разделе "Укрнафты" с Коломойским могут завершиться до конца мая, – Коболев

Как сообщалось, в декабре 2020 года завершилась реализации схемы по погашению налоговых долгов "Укрнафты" на сумму 28,9 млрд грн, возникших под руководством близкого к Игоря Коломойского менеджмента в 2015-2016 годах. Общие поступления в госбюджет в итоге реализации схемы составили 42,5 млрд грн.

При этом олигарх, как акционер компании, не брал участия в урегулировании проблем "Укрнафты".

Схема погашения налоговых долгов "Укрнафты" была утверждена специальными законами, которые подписал президент Владимир Зеленский.

Напомним, НАБУ расследует схему выведения из ПАО "Укрнафта" в 2015 году 14,7 млрд грн путем продажи нефти и нефтепродуктов с отсрочкой оплаты и предоплаты за так и не поставленные товары. В это время компания контролировалась группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и сформировала основную часть из вышеуказанного налогового долга. По данным следствия, в схеме в участвовало более 80 юридических лиц, половина из которых уже ушли в процедуру банкротства.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит государству влице Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, и 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Finbalance


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+2
за поставки газа будущей добычи, которые планируется осуществить в последующие 13 лет. Источник: https://biz.censor.net/n3264496

і хто ж це такий, що через цей час та щось гарантувати може? приЗе!зу,?
показати весь коментар
11.05.2021 19:13
+2
скажи Ляшеник, ти тезка чи тесак? Не можеш не писати, чи й читати вмієш?
показати весь коментар
11.05.2021 20:14
+2
При этом олигарх, как акционер компании, не брал участия в урегулировании проблем "УкрнафтыИсточник: https://biz.censor.net/n3264496 -это что было? Специальный вброс-шо Беня не при чем? Индульгенция против будущих расследований?
показати весь коментар
12.05.2021 08:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
за поставки газа будущей добычи, которые планируется осуществить в последующие 13 лет. Источник: https://biz.censor.net/n3264496

і хто ж це такий, що через цей час та щось гарантувати може? приЗе!зу,?
показати весь коментар
11.05.2021 19:13 Відповісти
Ці гроші вкрала російська мафія через облгази Фірташа. СБУ має арештувати всіх керівників та директорів всіх облгазів які не розрахувались за газ! Всі ці уроди, які нараховують собі по 200-400 тис. грн зарплати і не розраховуються за газ мають продати останнє майно щоб розрахуватись за борги облгазів Фірташа!
показати весь коментар
11.05.2021 19:49 Відповісти
графомане, якщо хочеш щось розказати, то давай про "УкрАвтодор" де ти було одним із керівників... Та погортай "бізнес цензор", я там тебе у радники Вітренку рекомендую, бо ти ж затичка у кожному питанні.
показати весь коментар
11.05.2021 20:05 Відповісти
порошенко має сісти як один з членів мафії яка організовувала фіктивні газові аукціони і продавала сама собі газ за півціни, щоб зменшити ренту яку потрібно сплатити державі з першого продажу газу! Оніщенко-Кадиров організовував ці газові аукціони під кришуванням порошенка! порошенко та фірташ це одна російська мафія!
показати весь коментар
11.05.2021 20:09 Відповісти
скажи Ляшеник, ти тезка чи тесак? Не можеш не писати, чи й читати вмієш?
показати весь коментар
11.05.2021 20:14 Відповісти
Хто кому газ продавав? Яка мафія? З цього місця - детальніше - явки, адреси, прізвища, суми, платіжки, документи. Давай, зачарований, викладай. Заодно і копії власних заяв про злочин у ДБР, СБУ, поліцію теж виклади. Без фактажу ти станеш просто Сірожею Лєщєнко - першим у світі лесбіянкою-поцом.
показати весь коментар
12.05.2021 11:30 Відповісти
Записи Оніщенка-Кадирова показують що Бурісма і Ставицький давали газом хабарі порошенку на десятки мільйоні доларів при посередництві Оніщенка-Кадирова, а проти Оніщенка є кримінальна справа за махінації з першим продажем газу самому собі на фіктивних біржах за мінімізацію ренти яку потрібно виплатити державі з першого продажу газу! Отже пазл склався! порошенко кришував газову мафію Оніщенка-Кадирова та Ставицького і отримував десятки мільйонів доларів хабарів за непритягнення до відповідальності мафіозі, це класична мафія, порошенко, оніщенко та ставицький мають сісти на довічне з конфіскацією всього майна, як організована злочинна група!
показати весь коментар
12.05.2021 11:44 Відповісти
Ігорьоня, дожимай - ти можеш.
Айсберг на Титанік тоже петька навів, у всього людства тільки на тебе надія, що правда випливе).
показати весь коментар
12.05.2021 11:52 Відповісти
Що показує? Які записи? Кому показує? 😰 Ігорьоша! Який ти фантастичний розмлілувпч! Чого ж матеріали ще не в прокуратурі? 😵 Ану, бігом, як Деркач зі своїми записами! Хутко! 😁
показати весь коментар
12.05.2021 14:08 Відповісти
Записи Оніщенка-Кадирова оприлюднені, це вже не просто доказ, це вже публічне звинувачення на яке порошенко не відповів, бо це правда і порошенко був членом міжнародної (російської) мафіозної банди які влаштовувала махінації і від яких держбюджет України недоотримав десятки мільярдів гривень! порошенка в тюрму, курву!
показати весь коментар
12.05.2021 14:35 Відповісти
Ось я оприлюдню, що ти - партнер Лєщєнки по сексу. Це буде правда? 😁 Коли ваз, дебілів життя і досвід навчить, що факт - це річ, яка доведена судом. 😊 Тому і зебіли, що вірите Оніщенкам і Кадіровим. Скаже Оніщенко Кадірову, що твоя жінка - курва - і ти повіриш. І пофіг, що жінка заперечуватиме і здоровий глузд протестувати е. 😊
показати весь коментар
12.05.2021 14:59 Відповісти
судячи з того як ви рвете жопу за порошенка, скорше ви його половий партнер! Записи розмов Оніщенка та порошенка де обговорюється хабар порошенку від Ставицького поставками газу на десятки мільйонів доларів пройшов експертизу і визнаний аутентичним! Згадайте фразу порошенка - Коля хорошій парєнь!
показати весь коментар
12.05.2021 15:06 Відповісти
😊 Ігорьоша, я "рву жопу" за правду. І аж ніяк ні за когось, ні проти когось. І два вороги кра'ни, які триндять хай там що, не є для мене авторитетами, бо ставлять завдання навіть цією розмовою нанести шкоду країні. Ти вір їм далі, Кісєльову віт, Сімоньян вір. Вірніше, продвжуй вірити. 😁
показати весь коментар
12.05.2021 15:14 Відповісти
порошенко отримав хабар від Ставицького на десятки мільйонів доларів газом, за який не розрахувався зі Ставицьким і це злочин і топ-корупція. Немає страшнішого ніж мародерство під час війни!
показати весь коментар
12.05.2021 15:35 Відповісти
Докази є? Ти все це звісно бачив на власні очі? Хоча ні. Ти це просто знаєш. Як крішнаїт мантру "Харі Крішна, харі Крішна, Крішна, Крішна, харі, харі". 😁 Отак і товчеш, як заїжджена пластинка. А розуму збагнути всю абсурдність цвєї ху*ні - тупо нема. 🤢
показати весь коментар
12.05.2021 17:43 Відповісти
Докази є і їх дуже просто перевірити - факт поставки газу на підприємства порошенка без оплати на десятки мільйонів доларів неможливо приховати!
показати весь коментар
12.05.2021 18:23 Відповісти
Докази навели, юродивий 😁. Окрім всякого маразму я від тебе тут так і не прочитав. 😊
показати весь коментар
12.05.2021 21:29 Відповісти
При этом олигарх, как акционер компании, не брал участия в урегулировании проблем "УкрнафтыИсточник: https://biz.censor.net/n3264496 -это что было? Специальный вброс-шо Беня не при чем? Индульгенция против будущих расследований?
показати весь коментар
12.05.2021 08:45 Відповісти
"Укрнафта" будет 13 лет рассчитываться с "Нафтогазом" за полученную предоплату за газ"

Ну? И кто скажет, что это не ******?
показати весь коментар
12.05.2021 10:01 Відповісти
 
 