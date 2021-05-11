Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

Розничные сети АЗС в период с 7 по 11 мая подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 10-50 копеек за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на АЗС сети Shell бензин марки А-92 подорожал на 19 копеек – до 28,70 грн/л, бензин А-95 – на 39 копеек, до 30,14 грн/л.

В сети AMIC цены на бензины выросли на 30 копеек – до 28,68 грн и 29,68 грн за литр А-92 и А-95 соответственно.

В сети KLO все виды топлива подорожали на 10-30 копеек. BVS подняла цены бензинов на 40-50 копеек, дизельного топлива – на 30 копеек за литр.

Топливо в сети Motto подорожало в среднем на 43-58 копеек: А-92 – до 26,70 грн/л, А-95 – до 27,68 грн/л, дизтопливо – до 26,63 грн/л. "БРСМ-Нафта" на 31 копейку повысила стоимость дизельного топлива, а бензинов – на 10 копеек.

На "Овис" все топливо подорожало на 20 копеек: бензин А-92 – до 28,40 грн/л, А-95 – до 29,12 грн/л, ДТ – до 27,32 грн/л.

На заправках "Катрал", "БРСМ-Нафта", Motto, "Нефтек" и Prime цены на топливо выросли на 10-50 копеек.

Средняя цена по стране бензина А-92 11 мая составила 28,09 грн/л, А-95 подорожал до 29,10 грн/л, ДТ – до 28,21 грн/л. Таким образом, средний рост цен за выходные составил по Украине 1-5 копеек за литр.

Как сообщалось, розничные сети приступили начали повышать цены на топливо на прошлой неделе, ссылаясь на рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с $62 до $69 за баррель, а нефтепродукты в Европе подорожали на 7-11%.

В последний раз перед этим украинские операторы прибегали к пересмотру цен в начале апреля. Тогда крупнейшие сети снизили стоимость топлива в переделах 50 коп./л.

Как сообщалось, 5 апреля Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали меморандум, предусматривающий, что крупные сети АЗС будут сдерживать цены на все марки нефтепродуктов в апреле на уровне ниже 30 грн/л, а правительство усилит борьбу с нелегальным рынком топлива.