Украина начала переговоры о поставках вакцин от коронавируса в 2022 году, – Минздрав

Украина начала переговоры об обеспечении вакцинами от коронавирусной болезни COVID-19 в 2022 и 2023 году.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина.

"Я как министр уже начал переговоры относительно обеспечения вакцинами в 2022 году, в 2023 году, чтобы мы имели контакты", - сказал он.

Степанов отметил, что Минздрав ведет эту работу так, чтобы "это были контракты не с одним производителем, чтобы мы не были сильно зависимы от тот или иной страны, на территории которой находится производство вакцин".

Напомним, вечером 9 мая в Киев прибыли очередные 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech. Всего в Украину доставили 1,215 млн доз этой вакцины.

Кроме китайской CoronaVac, Украина также использует вакцины производителей Pfizer и AstraZeneca (Covishield, SKBio).