БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1101 відвідувач онлайн
Новини Соціальна політика
329 0
вакцина (886) МОЗ (1391) коронавірус (3209)

Украина начала переговоры о поставках вакцин от коронавируса в 2022 году, – Минздрав

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

Украина начала переговоры о поставках вакцин от коронавируса в 2022 году, – Минздрав

Украина начала переговоры об обеспечении вакцинами от коронавирусной болезни COVID-19 в 2022 и 2023 году.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина. 

"Я как министр уже начал переговоры относительно обеспечения вакцинами в 2022 году, в 2023 году, чтобы мы имели контакты", - сказал он.

Степанов отметил, что Минздрав ведет эту работу так, чтобы "это были контракты не с одним производителем, чтобы мы не были сильно зависимы от тот или иной страны, на территории которой находится производство вакцин".

Напомним, вечером 9 мая в Киев прибыли очередные 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech. Всего в Украину доставили 1,215 млн доз этой вакцины. 

Кроме китайской CoronaVac, Украина также использует вакцины производителей Pfizer и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 