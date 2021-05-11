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Стоимость земли после запуска рынка может вырасти в 5 раз, – Шмыгаль

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Стоимость земли после запуска рынка может вырасти в 5 раз, – Шмыгаль

После запуска рынка стоимость земли может возрастать от 2 до 5 раз в течение первых 5-10 лет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.

По его словам, подготовка к запуску рынка земли "идет по плану".

"Ожидаем принятия законопроекта №2195, который раскроет возможность электронных торгов землей. Мы смотрим на аналогию по внедрению рынка земли среди наших стран-соседей. В течение 5-10 лет стоимость земли может возрастать от 2 до 5 раз", - сказал Шмыгаль в интервью изданию.

Он добавил, что это даст возможность капитализировать государство и землю украинцев, которой они владеют.

"Украинцы получат право, а не обязанность продавать свою землю. А право дает возможность принимать решения. Подорожала земля – продай ее дорого по рыночной цене без коррупционного налога, который накладывали чиновники, когда не было рынка земли", - отметил глава правительства.

Он добавил, что в Украине с 1 июля "обязаны открыть рынок и учиться жить в нем".

Напомним, 28 апреля после рассмотрения более трех тысяч правок Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Земельный кодекс и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений". 

В том числе закон предусматривает передачу земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.

Кроме того, предложено предоставить органам местного самоуправления полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности, а также полномочия по утверждению планов детальной планировки территории за пределами населенных пунктов.

При этом законопроектом предлагалось отменить согласования с Кабинетом министров продажу земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности иностранным юридическим лицам.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  РБК-Украина


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Самий великий грабунок країни розпочнеться з продажу землі тисячами га на юр особу. і як завжди руками українців,і звісно" для їхнього ж счастя".і все ,що було раніше-дитячі забавки,бо це мудре рішення- не просто мудре. Прошу підтримати. Ваша думка
https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Все,що робить керівництво країни скеровано на продаж землі великим землевласникам з усього світу з якими все домовлено, На сьогоднішній день головнішого питання вони не бачать. та воно так і є, а дозвіл на придбання до 100 га потрібен для чергової "заботи о простом народе" .
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11.05.2021 13:30 Відповісти
 
 