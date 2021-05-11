В Украине зафиксировали 2,2 тысячи новых случаев COVID-19

На утро 11 мая в Украине зафиксировали 2 208 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболели 89 детей и 34 медработника, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Также госпитализировали 1 084 человека, умерло 119 пациентов, выздоровело – 8 617. При этом совершили 21 974 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 124 535 человек, выздоровело – 1 777 370, летальных случаев зафиксировали 46 631, также проведено 9 682 286 тестов.

В то же время министр добавил, что с начала кампании вакцинации от COVID-19 привито 865 590 человек, за прошедшие сутки – 2 194.