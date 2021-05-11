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Адаптивный карантин в Украине продлят до августа, – Шмыгаль

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Адаптивный карантин в Украине продлят до августа, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует продолжить действие адаптивного карантина до августа.

По его словам, когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть, то карантин будет отменен, передает РБК-Украина. 

"Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения", - заявил Шмыгаль в интервью изданию.

Также премьер добавил, что новые введение новых локдаунов будет зависеть от дисциплины граждан, вакцинации и от того, как будет развиваться пандемия в мире.

"Это основные показатели, я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет", - уточнил Шмыгаль.

Также глава правительства отметил, что Кабмин не планирует вводить общегосударственный локдаун, в случае необходимости будут закрываться отдельные области, как это происходило в прошлую волну заболеваемости.

Напомним, адаптивный карантин в Украине на сегодня продлен до 30 июня.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  РБК-Украина


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паралелі: був такий собі Кінах, ще те не риба не равлик, а зараз- Шмигаль...
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11.05.2021 15:34 Відповісти
 
 