План доходов общего фонда госбюджета в апреле недовыполнен на 3 миллиарда

В апреле 2021 года в общий фонд государственного бюджета поступило 94,1 млрд грн, что на 3 млрд грн меньше запланированного.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, невыполнение плана произошло из-за меньшего объема средств (прибыли), перечисленных в бюджет Национальным банком Украины по итогам 2020 года – 24,4 млрд грн вместо 33 млрд грн. Однако, это было частично компенсировано перевыполнением платежей налоговой и таможенной служб.

Государственная налоговая служба перечислила 36,5 млрд грн, что на 3,1 млрд грн больше, чем ожидалось. Гостаможня направила в бюджет 30,4 млрд – на 2,2 млрд грн больше.

В целом в общий фонд госбюджета за четыре месяца поступило 313,8 млрд грн (102,3% от плана) или на 6,9 млрд грн больше. Налоговая служба направила 165,2 млрд грн (на 10,7 млрд грн больше, чем планировалось), таможенная служба – 113,8 млрд грн (на 5,2 млрд грн больше).

При этом, поступления единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование в Пенсионный фонд и фондов соцстрахования в январе-апреле 2021 года составили 106,4 млрд грн, что на 4,4 млрд грн превысило плановые показатели ГНС за соответствующий период. Из общей суммы 29,8 млрд грн поступили в апреле.

По оперативным данным Госказначейства, за первые четыре месяца расходы по общему фонду госбюджета составили 344 млрд грн или 91,3% от плана на отчетный период.

За январь-апрель госбюджет выполнен с дефицитом в размере 27,2 млрд грн, в том числе общий фонд – с дефицитом в сумме 29,4 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода на 69,2 млрд грн.

В то же время, фактические государственные займы в общий фонд госбюджета составили 170,1 млрд грн или 88,3% от запланированных.

От размещения облигаций внутреннего государственного займа на финансирование госбюджета привлечено 135,4 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 30,4 млрд грн ($956,4 млн и 112,3 млн евро).

Из внешних источников за четыре месяца поступило 34,7 млрд грн вследствие размещение долгосрочных облигаций внешнего государственного займа в сумме $1,25 млрд с погашением в 2029 году и доходностью на уровне 6,875% годовых.

При этом, платежи по погашению госдолга за январь-апрель составили 141,99 млрд грн (99,1% от плана), платежи по обслуживанию – 45,7 млрд грн (98,2% плана).