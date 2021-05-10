Соцсеть Clubhouse запустила версию для пользователей Android

Социальная сеть для аудиочатов Clubhouse запустила тестовую версию для пользователей операционной системы Android, ранее приложение было доступно только для iOS.

На первом этапе новая версия будет доступна только для жителей США, говорится в заявлении Clubhouse.

Со временем версию приложения для пользователей Android запустят в других англоязычных странах, а после и во всем мире.

"Наш план на несколько следующих недель заключается в том, чтобы собрать отзывы сообщества, исправить любые проблемы, которые мы видим, и работать над добавлением нескольких окончательных функций, таких как платежи и создание клуба, прежде чем разворачивать его в более широком масштабе", - говорится в сообщении.

Напомним, приложение Clubhouse запустили в марте 2020 года. Его разработали Пол Дэвисон и Рохан Сет. В приложении есть виртуальные комнаты, где можно слушать или обсуждать определенные темы.