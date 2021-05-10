В очередь на вакцинацию против COVID-19 записалось 597 тысяч человек, – Минздрав

В Украине в очередь на вакцинацию против коронавирусной болезни записалось более 597 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Telegram.

Отмечается, что на данный момент в Украине вакцинируют:

медиков и работников учреждений здравоохранения;

жителей и персонал домов для пожилых людей и специализированных интернатов;

участников Операции объединенных сил на востоке Украины;

социальных работников;

священнослужителей;

олимпийцев и паралимпийцев, который будут представлять Украину на соревнованиях в Токио;

представителей сферы образования, привлеченных к проведению ВНО;

сотрудников патрульной полиции, Государственной службы чрезвычайных ситуаций и пограничников;

людей старше 65 лет.

В Минздраве подчеркнули, что приоритет предоставляется людям наиболее старшего возраста и тем, кто имеет неинфекционные хронические заболевания, в частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек.

"Даже если вы не входите ни в одну из перечисленных групп, вы можете записать в очередь на прививку против COVID-19 и ждать сообщение о начале вакцинации вашей группы", – напомнили в пресс-службе.

Напомним, 9 мая Украина получила еще 500 тысяч доз вакцин CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech.