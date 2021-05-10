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В очередь на вакцинацию против COVID-19 записалось 597 тысяч человек, – Минздрав

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В очередь на вакцинацию против COVID-19 записалось 597 тысяч человек, – Минздрав

В Украине в очередь на вакцинацию против коронавирусной болезни записалось более 597 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Telegram.

Отмечается, что на данный момент в Украине вакцинируют:

  • медиков и работников учреждений здравоохранения;
  • жителей и персонал домов для пожилых людей и специализированных интернатов;
  • участников Операции объединенных сил на востоке Украины;
  • социальных работников;
  • священнослужителей;
  • олимпийцев и паралимпийцев, который будут представлять Украину на соревнованиях в Токио;
  • представителей сферы образования, привлеченных к проведению ВНО;
  • сотрудников патрульной полиции, Государственной службы чрезвычайных ситуаций и пограничников;
  • людей старше 65 лет.

В Минздраве подчеркнули, что приоритет предоставляется людям наиболее старшего возраста и тем, кто имеет неинфекционные хронические заболевания, в частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек.

"Даже если вы не входите ни в одну из перечисленных групп, вы можете записать в очередь на прививку против COVID-19 и ждать сообщение о начале вакцинации вашей группы", – напомнили в пресс-службе.

Напомним, 9 мая Украина получила еще 500 тысяч доз вакцин CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минздрав


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