В очередь на вакцинацию против COVID-19 записалось 597 тысяч человек, – Минздрав
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В Украине в очередь на вакцинацию против коронавирусной болезни записалось более 597 тысяч человек.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Telegram.
Отмечается, что на данный момент в Украине вакцинируют:
- медиков и работников учреждений здравоохранения;
- жителей и персонал домов для пожилых людей и специализированных интернатов;
- участников Операции объединенных сил на востоке Украины;
- социальных работников;
- священнослужителей;
- олимпийцев и паралимпийцев, который будут представлять Украину на соревнованиях в Токио;
- представителей сферы образования, привлеченных к проведению ВНО;
- сотрудников патрульной полиции, Государственной службы чрезвычайных ситуаций и пограничников;
- людей старше 65 лет.
В Минздраве подчеркнули, что приоритет предоставляется людям наиболее старшего возраста и тем, кто имеет неинфекционные хронические заболевания, в частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек.
"Даже если вы не входите ни в одну из перечисленных групп, вы можете записать в очередь на прививку против COVID-19 и ждать сообщение о начале вакцинации вашей группы", – напомнили в пресс-службе.
Напомним, 9 мая Украина получила еще 500 тысяч доз вакцин CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech.
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