"Укрэнерго" за квартал получило 3,7 миллиарда прибыли против убытка годом ранее

ЧАО "НЭК "Укрэнерго" по итогам первого квартала 2021 года отчиталось о прибыли в 3,73 млрд грн против 5,33 млрд убытков за аналогичный период 2020 года.

Чистый доход от реализации продукции составил 20,3 млрд грн (в 2020 году – 13,64 млрд грн), передает Finbalance.

Активы компании на конец марта составили 82,2 млрд грн. На начало 2021 года показатель был равен 77,8 млрд грн.

Долгосрочные кредиты банков составили 21 млрд грн, а краткосрочные – 3,38 млрд грн. При этом текущая задолженность за товары, работы и услуги составила 39,4 млрд грн (на начало 2021 года – 47,3 млрд грн).

Ранее "Укрэнерго" представило перечень действий, выполнение которых позволит компании практически полностью погасить 30,1 млрд грн общего долга на рынке электроэнергии.

Как сообщалось, ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в 2020 году получило 27,5 млрд грн чистого убытка против 1,86 млрд грн чистой прибыли за 2019 год.

Ранее в "Укрэнерго" неоднократно отмечали, что основная деятельность оператора по передаче и диспетчеризации в 2020 году является прибыльной, тогда как убытки связаны с возложенными на компанию специальными обязательствами по населению и покрытию "зеленого" тарифа перед ГП "Гарантированный покупатель", расходы по которым полностью не покрываются устанавливаемым тарифом.