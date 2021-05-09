Турецкий лоукостер Pegasus Airlines с 3 июня откроет регулярные рейсы в Херсон
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Турецкий лоукостер Pegasus Airlines 3 июня откроет регулярные рейсы из стамбульского аэропорта Сабихи Гёкчен в восточной части города в Херсон.
Об этом сообщили avianews.com в украинском представительстве авиаперевозчика.
На данный момент авиакомпания уже получила необходимые разрешения от властей и согласовала время полетов с аэропортами.
Летать из Стамбула в Херсон Pegasus Airlines будет два раза в неделю в дневное время по четвергам и воскресеньям.
Расписание предусматривает вылеты из Стамбула в 12:30 и прилеты в Херсон в 13:55. Обратные рейсы будут выполняться из Херсона в 14:55 с прибытием в Стамбул в 16:40.
На данный момент Pegasus Airlines еще вводит тарифы на новый маршрут в систему. Из-за этого для бронирования пока доступны только дорогие авиабилеты.
На маршруте Херсон-Стамбул Pegasus Airlines составит конкуренцию другой турецкой авиакомпании - Turkish Airlines, которая летает в основной аэропорт Стамбула.
Украинские и турецкие авиакомпании в последние месяцы начали активно развивать авиасообщение между Украиной и Турцией. Это связано с тем, что страны открыты для посещения иностранных туристов.
15 мая Турция введет новые правила, которые освободят пассажиров из Украины от необходимости сдавать ПЦР-тест для вылета. Это позволит туристам экономить около 1 тыс. грн.
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