Украина сократила экспорт зерновых

С начала 2020/2021 маркетингового года (1 июля) и по 7 мая Украина экспортировала 39,24 млн тонн зерновых, зернобобовых культур вместе с продуктами их переработки, на 12,11 млн тонн меньше, чем на эту же дату в прошлом году.

Об этом говорится в сообщении Информационно-аналитического портала АПК Украины.

Как сообщается, пшеницы экспортировано 15,14 млн тонн, что на 4,01 млн тонн меньше, чем на эту дату в прошлом сезоне.

Ячменя экспортировано 4,12 млн тонн (на 598 тыс. тонн меньше).

Ржи продано на экспорт 1,7 тыс. тонн (на 6,5 тыс. тонн меньше).

Кукурузы экспортировано 19,36 млн тонн (на 7,44 млн тонн меньше).

Муки пшеничной продано на экспорт 106 тыс. тонн (на 191,1 тыс. тонн меньше).