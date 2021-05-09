Импорт бензинов с начала года вырос на 30%

В январе-апреле 2021 года импорт автомобильных бензинов в Украину вырос на 30%, до 367 тыс. тонн. В том числе в апреле было ввезено 105 тыс. тонн, или на 64,4% больше по сравнению с апрелем 2020 года.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" по итогам специального исследования, передает enkorr.

Крупнейшим поставщиком бензина остается Беларусь, на счету которой в апреле 83% импорта (87 тыс. тонн). Поставки из республики выросли практически вдвое.

По этому направлению поставки увеличили практически все импортеры: ОККО, WOG, UPG, AMIC. Наивысший результат прироста показал WOG - его белорусский импорт вырос почти впятеро, до 17 тыс. тонн.

При меньшем объеме, но почти вчетверо выросли поставки из Беларуси у KLO (4 тыс. тонн).

Почти втрое нарастила поставки белорусского бензина "БРСМ" - с 3,7 тыс. до 11,5 тыс. тонн. Как и прежде, весь объем приходится на марку А-92, которую "БРСМ" в частности использует для приготовления бензина А-95 с использованием прямогонных фракций и октаноповышающих компонентов, включая ММА.

Вдвое нарастил поставки белорусского бензина крупнейший импортер - бренд ОККО.

Импорт из Литвы в апреле сохранился на прошлогоднем уровне (17 тыс. тонн), но накопительный итог с начала года уменьшился на 36%.