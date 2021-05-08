Пенсионный фонд отправил 2,4 млрд на пенсионные выплаты
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Пенсионный фонд Украины отправил 2,4 млрд на финансирование майских пенсий, согласно с утвержденным графиком.
"7 мая 2021 Пенсионный фонд Украины по утвержденному графику продолжает финансирование майских пенсий", — сказано в сообщении.
Также сообщается, что предусмотрено финансирование майских пенсий на общую сумму 15,9 млрд грн.
"Пенсии будут выплачиваться в установленном порядке для каждого пенсионера", – уточняется в сообщении.
Джерело: Пенсионный фонд
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