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Пенсионный фонд отправил 2,4 млрд на пенсионные выплаты

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Пенсионный фонд отправил 2,4 млрд на пенсионные выплаты

Пенсионный фонд Украины отправил 2,4 млрд на финансирование майских пенсий, согласно с утвержденным графиком.

"7 мая 2021 Пенсионный фонд Украины по утвержденному графику продолжает финансирование майских пенсий", — сказано в сообщении.

Также сообщается, что предусмотрено финансирование майских пенсий на общую сумму 15,9 млрд грн.

"Пенсии будут выплачиваться в установленном порядке для каждого пенсионера", – уточняется в сообщении.

Джерело:  Пенсионный фонд


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