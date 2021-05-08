"Укрэнерго" испытает еще один энергоблок Запорожской АЭС для участия в рынке вспомогательных услуг

НЭК "Укрэнерго" планирует 8-9 мая 2021 года провести испытания энергоблока №1 Запорожской АЭС (ЗАЭС) для сертификации на предоставление вспомогательных услуг (ВУ) – резерв поддержки частоты (РПЧ).

Объем резерва, на способность предоставления которого будут проводиться испытания, составляет ±20 МВт, сообщает пресс-служба оператора.

"Выход "Энергоатома" на рынок вспомогательных услуг – стратегически важное событие, которое открывает новый этап развития рынка электроэнергии в целом. Присутствие на нем АЭС также будет способствовать повышению гибкости нашей энергосистемы, что является одной из основных задач Укрэнерго, как оператора системы передачи. Кроме того, это позволит повысить конкуренцию между участниками рынка, которые могут поставлять данный вид услуг. Поэтому мы очень благодарны Проекту энергетической безопасности USAID за помощь и значительную поддержку, которую он оказывает Укрэнерго в процессе сертификации производителей", – подчеркнул председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Спецификой украинских АЭС является то, что они предназначены для работы в базовом режиме. Они не способны быстро менять генерирующую мощность на значительную величину, то есть не приспособлены для маневрирования.

В то же время электрогидравлическая система регулирования турбины (на энергоблоке АЭС позволяет за короткий срок увеличить или уменьшить ее обороты и изменить генерирующую мощность в пределах ±2% (20 МВт) от номинальной (1000 МВт). Такие изменения безопасны и не противоречат правилам ядерной безопасности и работы АЭС в целом.

Ранее, 17-18 апреля 2021 года, Укрэнерго уже провело испытания энергоблока №2 ЗАЭС для сертификации на предоставление РПЧ объемом ±20 МВт. Сейчас завершается обработка полученных результатов, по которым будет определена готовность этой генерирующей единицы предоставлять услугу в соответствии с требованиями Кодекса системы передачи.

Сегодня в торговой зоне "ОЭС Украины", где работает НАЭК "Энергоатом", по состоянию на конец апреля, суммарный объем сертифицированных РПЧ составляет ±177 МВт, который могут предоставлять 5 электростанций.

Обеспечение достаточного уровня резервов в энергосистеме является одним из ключевых требований для интеграции объединенной энергосистемы Украины в энергосеть континентальной Европы ENTSO-E.