Украина сократила экспорт и импорт электроэнергии

Украина в январе-апреле 2021 года снизила экспорт электроэнергии в 2,6 раза (на 1 млрд 506,4 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 942,5 млн кВт-ч, свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в частности, поставки с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии упали в 2,6 раза (на 1,093 млрд кВт-ч) – до 679 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу снизились в 2,3 раза (на 304 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 242,7 млн кВт-ч.

Экспорт электроэнергии в Молдову сократился в 6,2 раза (на 109,4 млн кВт-ч) – до 20,9 млн кВт-ч.

В Беларусь и РФ поставки в январе-апреле 2021 и 2020 гг. не осуществлялись.

В апреле-2021 украинский экспорт электроэнергии составил 379,9 млн кВт-ч, что в 1,6 раза больше, чем в апреле-2020 (237,9 млн кВт-ч).

Кроме того, Украина в январе-апреле 2021 года снизила импорт электроэнергии в 1,8 раза (на 757,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 946,9 млн кВт-ч. В т.ч. из Беларуси поставлено 511,6 млн кВт-ч, Словакии – 238,6 млн кВт-ч, России – 101 млн кВт-ч, Венгрии – 61,1 млн кВт-ч, Румынии – 34,5 млн кВт-ч.

В рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за четыре месяца из РФ импортировано 19,36 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,43 млн кВт-ч.

Аварийные поставки за этот период из Словакии составили 0,2 млн кВт-ч, из Беларуси – 9,68 млн кВт-ч, в Беларусь – 0,08 млн кВт-ч.

Как сообщалось, Украина в 2020 году снизила экспорт электроэнергии на 26,5% (на 1 млрд 715,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 4 млрд 754,1 млн кВт-ч. Выручка от экспорта электроэнергии снизилась на 25,9% (на $97,937 млн) – до $280,831 млн.