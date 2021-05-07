В Черниговской области подали в суд на трехсот должников за распределение газа
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По состоянию на начало мая 88 500 потребителей в Черниговской области задолжали 13,7 млн грн за полученные услуги по распределению газа.
Из-за роста задолженности АО "Черниговгаз" вынуждено взимать эти долги в судебном порядке и сейчас подало в суд 292 исков, сообщает пресс-служба компании.
"Газовики констатируют – вынуждены подавать в суд. Ведь средства за оказанную услугу является главным источником финансирования деятельности газораспределительной компании", – сказано в сообщении.
Предприятие направляет средства от оплаты за распределение газа на выполнение инвестиционной программы и обслуживание газораспределительной системы области – а это 14 тысяч километров газопроводов и 2,2 тыс. ГРП и ШГРП, десятки тысяч единиц другого оборудования, содержание аварийно-диспетчерской службы, оплата труда специалистов, уплата государственных налогов.
"Как показывает статистика, около половины потребителей, дела которых передают в суд, сразу рассчитываются с долгами. Остальные – в судебном порядке. Кроме суммы долга, потребители оплачивают судебные издержки, исполнительный сбор – иногда эта сумма может оказаться больше, чем сам долг. Должникам грозит потеря субсидии. Поэтому не стоит накапливать долги и доводить ситуацию до их принудительного взыскания", – подчеркивает коммерческий директор "Черниговгаза" Владимир Хилько.
Сейчас АО "Черниговгаз" проводит подготовку к следующему отопительному сезону. В этом году компания инвестирует в развитие газораспределительной системы области 36,5 млн грн.
В компании напоминают, что газопроводы в подавляющем большинстве строились еще в советское время и требуют значительных капиталовложений. Всего в 2021 году компания по инвестпрограмме планирует заменить 71 ШГРП и реконструировать 10 ГРП, провести капремонт 13 станций электрохимической защиты, которые защищают от коррозии 12,3 тыс км газопроводов, а также заменить 910 домовых регуляторов давления и 8,4 тысячи непригодных счетчиков.
В частности, в Семеновке компания уже установила новый шкафной газорегулирующий пункт производства Львовского завода RGC Production. ШГРП регулируют и поддерживают стабильное давление газа в системе и предотвращают его прыжки. Установленный ШГРП имеет несколько степеней защиты, минимизирует утечки газа и аварийные ситуации, и позволяет бесперебойно распределять газ для полтысячи домов.
Такие же ШГРП "Черниговгаз" установил вместо двух старых, которые уже отработали более 30 лет, в Сновске. Они будут обеспечивать газом более 600 потребителей.
Напомним, АО "Черниговгаз" – газораспределительная компания, которая осуществляет свою деятельность на территории Черниговской области в сотрудничестве с брендом РГК.
АО "Черниговгаз" обслуживает 357 тысяч потребителей в категории "население" и 2028 промышленных и коммунальных объектов. В 2020 году "Черниговгаз" доставил 587,4 млн куб.м газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет 14 тыс. км.
Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 000 специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.
Будь ласка, зачекайте...
Это очень серъезное предупреждение, для всех уровней власти, которые на данный момент, решили, что "снимут" там, где для того, чтобы постоянный стабильный доход был, надо вложить ум, знания и понимания событий физической объективнной реальности, а не коробки с шкафами передвигать.