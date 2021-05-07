"Эпицентр" Герег купил Дунаевецкий хлебокомбинат за 227 млн грн

Группа компаний "Эпицентр К", которая принадлежит Александру и Галине Герегам, стала победителем аукциона по приватизации ГП "Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов" в Хмельницкой области.

Компания "Эпицентр К" была единственным претендентом на покупку госпредприятия. Она предложила цену 227,09 млн. Это превысило стартовую цену почти на 40 млн грн.

В целом балансовая стоимость активов в 2020 году оценивалась в 193,6 млн грн, из которых 187,6 млн грн входят в состав объекта приватизации, 6 млн грн не подлежат приватизации.

Глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко отметил, что у проданного госпредприятия 11 млн грн долгов, обязательства по которым возьмет на себя новый владелец.

Однако, по словам Сенниченко, актив имеет высокий инвестиционный потенциал, поскольку хлебокомбинаты были созданы как производственные площадки с тщательным выбором локаций и развитой логистической инфраструктурой. В частности, предприятия имеют мощные элеваторы и доступ к железнодорожным путям.