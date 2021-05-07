Белый дом отказался от слов своего представителя о поддержке вступления Украины в НАТО

Пресс-служба Белого дома вычеркнула из стенограммы заместителя спикера администрации Карин Жан-Пьер слова о том, что США поддерживают вступление Украины в НАТО.

В пресс-службе заявили, что она "оговорилась", и ее слова не отражают официальную позицию Соединенных Штатов.

Вчера, 6 мая, Жан-Пьер общалась с журналистами на борту президентского самолета. Аудиозапись транслировали на сайте Белого дома. Сегодня на сайте появилась стенограмма.

Один из журналистов спросил: "Украина попросила о вступлении в НАТО. Вы можете объяснить нынешнюю позицию президента?".

Представитель администрации ответила, что: "Администрация Байдена привержена обеспечению того, чтобы двери НАТО оставались открытыми для претендентов, когда они будут готовы и способны выполнить обязательства по членству, а также способствовать безопасности в евроатлантическом регионе".

Далее журналист уточнил: "Вы поддерживаете вступление Украины в НАТО?". Жан-Пьер ответила: "Я говорю Украина – да. Да".

Утвердительный ответ на последний вопрос и вырезала пресс-служба Белого дома из стенограммы.

В комментарии New York Post представитель Белого дома заявил, что слова вычеркнули, поскольку они "не отражают официальную политику". Он сказал, что Жан-Пьер "оговорилась".

При этом представитель отметил, что Белый дом не отказывается от высказывания Жан-Пьер об открытой возможности вступления Украины в НАТО.