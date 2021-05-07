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Украина завершила рекордный сезон отбора газа из хранилищ

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Украина завершила рекордный сезон отбора газа из хранилищ

Оператор газохранилищ "Укртрансгаз" завершил сезон отбора газа 2020/21 года с рекордным за 7 лет показателем – 13,2 млрд кубометров.

30 апреля завершился один из самых длинных сезонов отбора газа из украинских ПХГ. Сезон, который продолжался рекордные 194 дня, стал первым для независимого Оператора газохранилищ после проведения анбандлинга. Он отличился самыми высокими за семь лет объемами отбора – 13,2 млрд куб. м.

В апреле из украинских ПХГ отобрано 0,7 млрд кубометров газа, что более чем в 35 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года.

По состоянию на 1 мая 2021 года запас природного газа в подземных хранилищах составлял 15,1 млрд кубометров, что на 8,3% меньше, чем на эту дату в прошлом году.

"Впервые украинские газохранилища работали для обеспечения отопительного сезона не только в Украине, но и в странах ЕС, ведь газ в наших подземках хранили, и продолжают сохранять, десятки компаний-нерезидентов", – отметил в.и.о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

Также он объяснил, что на результаты сезона повлияла благоприятная ценовая конъюнктура. В частности, разница в ценовых котировках на газ летом и зимой, а также выгодные тарифы на хранение газа в украинских ПХГ.

Украина завершила рекордный сезон отбора газа из хранилищ 01

По состоянию на 1 мая иностранные трейдеры сохраняют в режиме "Таможенный склад" 4,6 млрд кубометров газа – почти в четыре раза больше аналогичного периода в прошлом году. Из них в режиме "short haul" накоплено 34 млрд кубометров.

Объем хранения компаний-резидентов составляет 0,54 млрд кубометров, что в 2,2 раза меньше чем в аналогичный период 2020 года. Из них в "short haul" – 0,46 млрд кубометров.

В УТГ объясняют, что высокий спрос на хранение газа в режиме "Таможенный склад" и транспортировки по спецтарифу "short haul", был связан, в частности, с заключением нового контракта на транзит российского газа. Это позволило Оператору газотранспортных систем "как продолжить транспортировки газа за пределы Украины, так и нарастить объемы поставок газа в отечественных ПХГ".

Джерело:  Укртрансгаз


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Потрібно збільшувати потужність добової відкачки газу з підземних сховищ, бо у разі відключення росією поставок газа, ми не зможемо забезпечити Україну газом та поставки газа на експорт! Цей проект збільщення потужності відбору зі сховищ до 1 млрд куб. м на добу був розроблений ще в СРСР але досі не реалізований.
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07.05.2021 20:00 Відповісти
Почему хранилища забиты газом спекулянтов?
Из-за этого у нафтогаза якобы нет возможности закупиться газом пока дешево, т.к. его некуда складировать. А потом этот же нафтогаз будет покупать газ у спекулянтов (т.е. у спекулянтов газ гарантированно выкупят)
Вопрос: кто эти спекулянты, и зачем им дано такое приоритетное положение, по сравнению с нафтогазом?
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08.05.2021 11:40 Відповісти
потомучто нафтогаз еше не бородатой бабушки
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09.05.2021 20:41 Відповісти
Різні проходимці і злодії використовують газ і сховища України. Україна добуває більше 25млр.куб.газу. Має найбільші підземні сховища. Всі надра, згідно 13 ст. Конституції. є власністю народу України. А нам все впаривають в мозги, що росія може нам відключити газ і ми померзнемо. Так бл..дь в нас газу добувається стільки, що хватить трьом таким Українам.
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08.05.2021 12:51 Відповісти
Є в мене книжечка про будову Землі. Взагалі то книжка про воду і її запаси. Але там є схема утворення речовин у зовнішньому ядрі та нижній мантії. Так от: однією із речовин, що і зараз утворюються на тих глибинах є СН4 - метан тобто. Розмови про скінченні запаси газу генеруються тими, хто на цьому газі заробляє. Бо так названі підземні сховища - насправді відпрацьовані підземні пустоти, розломи в корі, звідкіля колись добували газ. Вважається, що там газ із тих глибин вже не надходить і туди закачують газ із російської труби.
Але настільки це правда - ніхто не може встановити. Недарма побіля газу пасуться людці типу сина проросійської вітренко. Може бути, що більша частина газу, отримана із сховищ - насправді має походження із глибин, що лежать під тими сховищами.
Згадайте виття кацапів в минулому: Украіна тиріт газ. Якщо нафтогаз і крав, то лише у власного народу. Чи знає про це кучма, ющенко, порошенко? Про януовоча і зеленського я, природньо, не питаю.
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09.05.2021 00:43 Відповісти
13 млрд на рік добуває Україна
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09.05.2021 21:20 Відповісти
Не 13, а 20 млрд.

"Україна за підсумками 2020 р видобула 20,2 млрд куб м природного газу"
https://expro.com.ua/novini/ukrana-u-2020r-skorotila-vidobutok-prirodnogo-gazu-na-2-do-202-mlrd-kub-m

Украина завершила рекордный сезон отбора газа из хранилищ - Цензор.НЕТ 8244
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10.05.2021 13:42 Відповісти
Здається коментатори переплутали сайти, це не "Страна UA"
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10.05.2021 12:08 Відповісти
 
 