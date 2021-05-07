Украина завершила рекордный сезон отбора газа из хранилищ

Оператор газохранилищ "Укртрансгаз" завершил сезон отбора газа 2020/21 года с рекордным за 7 лет показателем – 13,2 млрд кубометров.

30 апреля завершился один из самых длинных сезонов отбора газа из украинских ПХГ. Сезон, который продолжался рекордные 194 дня, стал первым для независимого Оператора газохранилищ после проведения анбандлинга. Он отличился самыми высокими за семь лет объемами отбора – 13,2 млрд куб. м.

В апреле из украинских ПХГ отобрано 0,7 млрд кубометров газа, что более чем в 35 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года.

По состоянию на 1 мая 2021 года запас природного газа в подземных хранилищах составлял 15,1 млрд кубометров, что на 8,3% меньше, чем на эту дату в прошлом году.

"Впервые украинские газохранилища работали для обеспечения отопительного сезона не только в Украине, но и в странах ЕС, ведь газ в наших подземках хранили, и продолжают сохранять, десятки компаний-нерезидентов", – отметил в.и.о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

Также он объяснил, что на результаты сезона повлияла благоприятная ценовая конъюнктура. В частности, разница в ценовых котировках на газ летом и зимой, а также выгодные тарифы на хранение газа в украинских ПХГ.

По состоянию на 1 мая иностранные трейдеры сохраняют в режиме "Таможенный склад" 4,6 млрд кубометров газа – почти в четыре раза больше аналогичного периода в прошлом году. Из них в режиме "short haul" накоплено 34 млрд кубометров.

Объем хранения компаний-резидентов составляет 0,54 млрд кубометров, что в 2,2 раза меньше чем в аналогичный период 2020 года. Из них в "short haul" – 0,46 млрд кубометров.

В УТГ объясняют, что высокий спрос на хранение газа в режиме "Таможенный склад" и транспортировки по спецтарифу "short haul", был связан, в частности, с заключением нового контракта на транзит российского газа. Это позволило Оператору газотранспортных систем "как продолжить транспортировки газа за пределы Украины, так и нарастить объемы поставок газа в отечественных ПХГ".