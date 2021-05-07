"Винницагаз" доставил клиентам первых 100 газовых котлов

Почти 100 газовых котлов приобрели потребители газа Винницкой области в АО "Винницагаз". С начала текущего года компания предоставляет новую услугу продажи газового оборудования.

Особенно выгодное приобретение в комплексе с услугами присоединения к сетям или реконструкции, которые уже заказали более 500 клиентов, отмечает пресс-служба компании.

В 2021 году в компании "Винницагаз" стартовал новый сервис – индивидуальный подбор газового оборудования и его продажа. При этом потребитель может одновременно заказать комплексную услугу "Газ под ключ".

Услуга по комплексному присоединению включает все этапы – от подачи заявления, проектирования, монтажных работ – до пуска газа в газовые приборы.

Это позволяет потребителю сэкономить время и средства при реализации нового присоединения к газовым сетям или реконструкции существующей системы.

"Заказать комплексную услугу замены газового оборудования, или присоединения к сетям, приобрести необходимое оборудование потребители могут в центрах обслуживания 104.ua Клиентское пространство. За четыре месяца текущего года в Винницкой области персональные менеджеры 104.ua Клиентских пространств проработали уже более 800 заказов. Из них почти 400 - на присоединение новых объектов к сетям, еще 120 - на реконструкцию существующих газопроводов, замену устаревшего оборудования на новое, современное и энергоэффективное", — сообщил директор по капитальному строительству АО" Винницагаз" Николай Яременко.

Комплексные услуги газификации и реконструкции сетей в течение января-апреля 2021 г. уже получили 211 клиентов. При этом потребители приобрели в 104.ua Клиентском пространстве 280 единиц газового оборудования. В частности, почти 100 газовых котлов от ведущих производителей.

Большинство из них приобретены застройщиками многоквартирных домов и будут обеспечивать теплом жителей новостроек области. Пользуются спросом среди потребителей газовые счетчики, сигнализаторы природного и угарного газа, модемы дистанционной передачи данных.

Сертифицированное оборудование, которое соответствует международным стандартам качества, обеспечит потребителям комфорт, безопасность и надежность в пользовании газом.

Индивидуально подобрать газовое оборудование необходимой мощности помогают персональные менеджеры 104.ua Клиентского пространства.

Справка: Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн. потребителей газа.