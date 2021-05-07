Фонд госимущества выставил на продажу исправительную колонию во Львове

Фонд госимущества выставил на продажу Львовскую исправительную колонию №48, которая была заморожена еще в конце 2017 года и с 2018 года не функционирует.

Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

"Мы продолжаем большую распродажу тюрем. Вчера на Prozorro Фонд госимущества выставил сразу 2 наших лота – это, по сути, распродажа учреждения исполнения наказаний, это исправительная колония №48, расположенная почти в центре Львова. Отсюда автомобилем в центр Львова ехать максимум минут 10", – сказал Малюська.

По его словам, это большой земельный участок совокупной площадью около 13 га.

Объект идет на приватизацию двумя лотами. Имущество по адресу ул. Хуторовка, 2 (более 10 га) продают за 132,6 млн гривен (стартовая цена), а имущество по адресу ул. Хуторовка, 4 (около 3 га) – за 3,4 млн гривен (стартовая цена).

"Спрос ожидаем огромный. Застройщиков различных это уже интересует, потому что здесь можно построить не только жилую недвижимость, но и что-то инфраструктурное – ТРЦ, какое-то спортивное сооружение, что угодно. Здесь есть и подстанции, и водоотвод, водоснабжение – мечта застройщика", – рассказал министр юстиции.

"Это наш второй и третий лот из большой распродажи тюрем. Мы все еще продаем исправительный центр в Ирпене. Всего в этом году мы выставим от 4 до 8 тюрем", – добавил Малюська.