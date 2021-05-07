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НБУ продает 45 тонн выведенных из оборота монет

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НБУ продает 45 тонн выведенных из оборота монет

Национальный банк Украины продаст на аукционе лом выведенных из оборота монет номиналом 1, 2, 5, 25 и 50 копеек общим весом около 45,8 тонны.

Это уже четвертый аукцион по продаже лома монет, организованный НБУ. Регулятор объявляет аукционы по мере накопления выведенных из оборота или изношенных монет.

Утилизация монет происходит на банктнотно-монетном дворе НБУ. На специальном оборудовании с монет стирают изображения. Образовавший лом продается на аукционе преимущественно для переплавки.

Дата аукциона назначена на 21 мая. Время торгов ‒ с 9:00 до 18:00. Стартовая цена монетного лома – 345,4 тыс. грн.

Джерело:  пресс-служба Нацбанка


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"с монет стирают изображение".... что за хрень? такое стирание с металла может стоить больше стоимости металла монеты... монеты не в обороте, зачем стирать? где здесь логика и экономика?
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07.05.2021 16:19 Відповісти
 
 