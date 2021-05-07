БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
2818 відвідувачів онлайн
Новини Регуляторна політика
355 0
карантин (2077) COVID-19 (1689)

В Украине не осталось ни одной красной зоны распространения COVID

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика

В Украине не осталось ни одной красной зоны распространения COVID

Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС перевела Сумскую область из красной в желтую зону эпидемической опасности распространения коронавируса. Это был последний "красный" регион в Украине.

7 мая состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором было принято следующее решение:

Отменить с 0 часов 8 мая "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области и применить там ограничительные меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.

Джерело:  Telegram министра Кабинета министров Олега Немчинова


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 