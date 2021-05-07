Частные облгазы задолжали Оператору ГТС почти 10 миллиардов
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Общая задолженность облгазов перед "Оператором ГТС Украины" и начисления к уплате за услуги балансировки составляют 9,8 млрд грн. За прошедшую неделю погасили менее 1% от долга (9,7 млн грн).
В компании заявляют, что сумма задолженности "астрономически выросла за последние месяцы".
И, хотя динамика погашения задолженности остается несопоставимой с ее размером (за неделю получили 9,7 млн грн, или менее 1% от долга), есть и положительные новости.
Компания Кременчукгаз перечислила ОГТСУ 5,6 млн грн задолженности за январь. Сейчас начисления к уплате и долги Кременчуггаза равны нулю.
В компании также заявили, что почти четверть операторов ГРМ стараются вовремя рассчитываться за образованные негативные небалансы.
"Другие – системно накапливают долги. Возникает вопрос о целевом использовании тарифных средств, ведь в тарифе почти 50% - это средства на ПТР. И население их исправно платит. Общая задолженность облгазов перед ОГТСУ и начисления к уплате за услуги балансировки составляют 9,8 млрд грн. Именно на такую сумму они отобрали газ из государственной газотранспортной системы для собственных производственно-технических расходов", – говорят в "Операторе ГТС".
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Источник: https://biz.censor.net/n3264047
Чому не повідомляються прізвища та суми вкраденого найбільшими грабіжниками?
Фірташа та інших подібних бояться образити?
удвоеннойутроенной силой, с этим нужно срочно что то делать господа украинцы.
Но то ИМ.
Между тем НИКТО не скажет а КАК в любом облагзе появилась та или иная городская или сельская сеть? КАК? может (случайно) они сами за свой счет построили по улицам? НЕТ. Это ложь. Всю городскую и сельскую магистраль строили ЛЮДИ за свои деньги. За трубы, работы, проект и т.д.
И потом вдруг она стала ЧАСТНОЙ. КАК? Может есть договор дарения, купли-продажи? НЕТ. Свидетелей есть миллионы.
Ну и КАКИМ боком имеет рыночная цена к газу добытому в Украине, который принадлежит людям, которым этот же газ продается????
А потом эти ОБЛ-газы барыжат на подключках своим, за взятку. Тоесть МЫ построили, а они ПРОДАЛИ, не потратив ни цента денег, не заплатив даже зарпалту рабочим (работали за налик, толсты налик). На егодняшний день это бы было 300 баксов за квартиру и лишь за РАБОТУ. Плита, счетчик и газовая колонка. Неспешно 2 человека две квартиры окучивали.