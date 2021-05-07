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Частные облгазы задолжали Оператору ГТС почти 10 миллиардов

Новини БізнесЦензор Енергетика

Частные облгазы задолжали Оператору ГТС почти 10 миллиардов

Общая задолженность облгазов перед "Оператором ГТС Украины" и начисления к уплате за услуги балансировки составляют 9,8 млрд грн. За прошедшую неделю погасили менее 1% от долга (9,7 млн грн).

В компании заявляют, что сумма задолженности "астрономически выросла за последние месяцы".

И, хотя динамика погашения задолженности остается несопоставимой с ее размером (за неделю получили 9,7 млн грн, или менее 1% от долга), есть и положительные новости.

Компания Кременчукгаз перечислила ОГТСУ 5,6 млн грн задолженности за январь. Сейчас начисления к уплате и долги Кременчуггаза равны нулю.

В компании также заявили, что почти четверть операторов ГРМ стараются вовремя рассчитываться за образованные негативные небалансы.

"Другие – системно накапливают долги. Возникает вопрос о целевом использовании тарифных средств, ведь в тарифе почти 50% - это средства на ПТР. И население их исправно платит. Общая задолженность облгазов перед ОГТСУ и начисления к уплате за услуги балансировки составляют 9,8 млрд грн. Именно на такую ​​сумму они отобрали газ из государственной газотранспортной системы для собственных производственно-технических расходов", – говорят в "Операторе ГТС".

Джерело:  "Оператора ГТС Украины" в Facebook


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Топ коментарі
+5
Ну, повідомили це народу. І що далі? Розписалися у тому, що в державі немає жодних ричагів вплинути на ситуацію? І хто, зрештою, постраждає від цих боргів приватних компаній? Народ? Йому потім накинуть по 570 грн за якісь збитки, як це було на початку цього року? Де список тих компаній, щоб своєчасно можна було розірвати з ними договір, якщо був укладений? І хто зна, та компанія, з якою договір укладений - приватна чи державна? винна чи ні? Більше питаньвід ції інформації, ніж відповідей.
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07.05.2021 14:27
+3
Фірташня збирає гроші з людей за "ринковими тарифами", яка самі собі намалювали. Грошові надходження нагло розкрадаються або виводяться в Австрію для підтримки великого другана Порошенка Фірташа, щоб його не видали США, де на нього давно чекає тюрма.. Ось такий він "ринок газу"!
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07.05.2021 14:37
+3
"В компании заявляют, что сумма задолженности "астрономически выросла за последние месяцы".

Источник: https://biz.censor.net/n3264047

Чому не повідомляються прізвища та суми вкраденого найбільшими грабіжниками?
Фірташа та інших подібних бояться образити?
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07.05.2021 16:10
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Ну, повідомили це народу. І що далі? Розписалися у тому, що в державі немає жодних ричагів вплинути на ситуацію? І хто, зрештою, постраждає від цих боргів приватних компаній? Народ? Йому потім накинуть по 570 грн за якісь збитки, як це було на початку цього року? Де список тих компаній, щоб своєчасно можна було розірвати з ними договір, якщо був укладений? І хто зна, та компанія, з якою договір укладений - приватна чи державна? винна чи ні? Більше питаньвід ції інформації, ніж відповідей.
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07.05.2021 14:27 Відповісти
Зарплати керівництва облгазів у сотні тисяч гривень на місяць заважають облгазам виконувати зобов'язання перед Нафтогазом! Прийшов час націоналізації облгазів які мають борги перед Нафтогазом! РНБОУ має прийняти відповідне рішення!
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07.05.2021 20:01 Відповісти
Тобто передачі державних надр Рабіновичу недостатьно. Тепер треба передавати ще і облгази. Яким чином "ОПератором ГТС" взагалі могла стати приватна компанія?
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07.05.2021 23:15 Відповісти
Фірташня збирає гроші з людей за "ринковими тарифами", яка самі собі намалювали. Грошові надходження нагло розкрадаються або виводяться в Австрію для підтримки великого другана Порошенка Фірташа, щоб його не видали США, де на нього давно чекає тюрма.. Ось такий він "ринок газу"!
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07.05.2021 14:37 Відповісти
Рассказывают какие то шулерские сказки, заявка на объем и прокачку газа подаются в Трансгаз к 20 числу текущего месяца, при задолженности или не уплате заявка не принимается, поставка газа не производится. Какие проблемы, все сразу оплачивается, при том с предоплатой.
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07.05.2021 14:40 Відповісти
Кому підпорядковується "Оператор ГТС Украины" ?
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07.05.2021 16:12 Відповісти
Нужно сделать такой закон, который будет определять - монополию, что если олигарх уничтожил конкурентов и люди могут купить услугу только у монополиста, а он подымает цены насколько захочет завышая ибо у него монополия и нету конкурентов с таким же товаром, а людям нужен товар этот, как например отопление, которое завышено в раз 5 минимум в цене. Это должно быть признано преступлением, а монополист должен за это отправится в тюрьму, как в США есть Акт Шермана против монополистов и их так карают - штрафы, конфискациями и тюрьмой. Только в Украине олигархи установили монополии и завышают цены и за это преступление нужно назначить не только штрафы и конфискации и тюрьму, а и возмещение убытков - людям пострадавшим от этих преступлений.
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07.05.2021 16:08 Відповісти
"В компании заявляют, что сумма задолженности "астрономически выросла за последние месяцы".

Источник: https://biz.censor.net/n3264047

Чому не повідомляються прізвища та суми вкраденого найбільшими грабіжниками?
Фірташа та інших подібних бояться образити?
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07.05.2021 16:10 Відповісти
Парадокс - населення справно платить під страхом позбавлення субсидій, а облгази в боргах і ніхто "не звонить" Баканову, та і інші силові структури не "ломляться в двері".
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08.05.2021 11:16 Відповісти
Как очаровательно звучит - "...Частные облгазы..." как долго нам придется ждать "новых" словосочетаний в нашем лексиконе "Частные области, Частные армейское образование, Частные государственные образования" - это какой то трындец товарищи, жыды прочно сели на потоки и принялись сосать кровь экономики с удвоенной утроенной силой, с этим нужно срочно что то делать господа украинцы.
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08.05.2021 11:35 Відповісти
А если бы я задолжал "частному облгазу" 10 миллиардов?
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08.05.2021 12:05 Відповісти
не 10, и не миллиардов. Долг продаут колекторам. Те будут "званить прАтивные".
Но то ИМ.
Между тем НИКТО не скажет а КАК в любом облагзе появилась та или иная городская или сельская сеть? КАК? может (случайно) они сами за свой счет построили по улицам? НЕТ. Это ложь. Всю городскую и сельскую магистраль строили ЛЮДИ за свои деньги. За трубы, работы, проект и т.д.
И потом вдруг она стала ЧАСТНОЙ. КАК? Может есть договор дарения, купли-продажи? НЕТ. Свидетелей есть миллионы.
Ну и КАКИМ боком имеет рыночная цена к газу добытому в Украине, который принадлежит людям, которым этот же газ продается????
А потом эти ОБЛ-газы барыжат на подключках своим, за взятку. Тоесть МЫ построили, а они ПРОДАЛИ, не потратив ни цента денег, не заплатив даже зарпалту рабочим (работали за налик, толсты налик). На егодняшний день это бы было 300 баксов за квартиру и лишь за РАБОТУ. Плита, счетчик и газовая колонка. Неспешно 2 человека две квартиры окучивали.
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08.05.2021 15:37 Відповісти
За то донецький бандит ахметка збагатився в 3!!! рази!!!
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09.05.2021 10:39 Відповісти
Государственные чиновники корпорации с отдельным??? управлением Нафтогаза летом 2020года закупили газ по 3000грн. ЗА НАШИ ДЕНЬГИ. Затем зимой 2020и2021 г.г. продали их облгазам по 8900( при этом,почему-то получив убыток 19 млрд). Госчиновники правительства установили предельную цену продажи газа облгазами 6990 грн.за тысячу М3. Итого ,со старта,облгазы даже с ценой транспортировки( которая тоже установлена жестко) в лучшем случае в небольшом минусе или большом. С Нафтогаза деньги УКРАЛИ( ибо нам показали убытки????),облгазы НЕ заплатили ибо им ИСКУССТВЕННО сформировали убыток( но они и не заплатят) -долги на НАС граждане долбодятлы, тридцать лет НЕ выбирающие в управление собой НАЦИОНАЛЬНО ориентированную элиту. А как? Рейтинг( конечно туфта,но все же) сил более менее нормальных,украинских, выглядит ДО 6%( в основном 0.8%).Будет бушующее в Украины как страны? Кто ее туда доставит? Жена Лещенко?
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10.05.2021 08:05 Відповісти
Будущее
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10.05.2021 08:06 Відповісти
 
 