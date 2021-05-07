В НБУ озвучили требования к потенциальным покупателям "Приватбанка"

В Нацбанке заявили, что начнут готовить "Приватбанк" на продажу уже после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и озвучили требования к потенциальным инвесторам.

"Подготовка к выходу государства из капитала банков начнется после того, как будет достигнуто стабильное восстановление экономики. Когда реальный ВВП Украины будет расти на протяжении двух кварталов подряд. В первом квартале 2021 года экономика Украины, согласно прогнозам, продолжила падение", – сообщили в НБУ в ответ на запрос hromadske.

Также НБУ озвучил требования к инвесторам: они должны иметь безупречную деловую репутацию, удовлетворительное финансовое/имущественное состояние и прозрачную структуру собственности.

"То есть регулятор должен понимать, кто конкретно стоит за инвестициями в банк", – подчеркнули в Нацбанке.