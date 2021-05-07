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В НБУ озвучили требования к потенциальным покупателям "Приватбанка"

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика Фінанси

В НБУ озвучили требования к потенциальным покупателям

В Нацбанке заявили, что начнут готовить "Приватбанк" на продажу уже после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и озвучили требования к потенциальным инвесторам.

"Подготовка к выходу государства из капитала банков начнется после того, как будет достигнуто стабильное восстановление экономики. Когда реальный ВВП Украины будет расти на протяжении двух кварталов подряд. В первом квартале 2021 года экономика Украины, согласно прогнозам, продолжила падение", – сообщили в НБУ в ответ на запрос hromadske.

Также НБУ озвучил требования к инвесторам: они должны иметь безупречную деловую репутацию, удовлетворительное финансовое/имущественное состояние и прозрачную структуру собственности.

"То есть регулятор должен понимать, кто конкретно стоит за инвестициями в банк", – подчеркнули в Нацбанке.

Джерело:  Громадське


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Топ коментарі
+15
Не треба. Головна вимога бути зеленим як приватбанк.
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07.05.2021 14:16
+10
требования к потенциальным покупателям "Приватбанка":

бородатая бабушка
родившаяся не позднее 1963-го года и не старше 58 лет
официальное состояние не менее 1,8 млрд, но и не более 2-х млрд
опыт работы на посту председателя ОГА не менее одного года
...
мы в затруднении, какой же кандидат подойдет под эти высокие требования!...
В НБУ озвучили требования к потенциальным покупателям "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 2695
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07.05.2021 22:40
+7
Беня сделал не ДОЛГИ. Беня умышленно, со сговором лиц ВЫВЕЛ чужие деньги. Это другой коленкор. Как бонус - сотни тысяч ВСЕХ предпринимателей Украины НЕ могли 2 недели НИ снять деньги, ни перевести. При этом на тот момент, им в случае ликвидации досталась бы скрепка, да и то - Не факт.
Между тем оба поедльника ни разу не сидят. понять ПОЧЕМУ не сидят два афериста ( вместе с подельниками) - сложно
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08.05.2021 13:23
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А чекати закінчення судової тяганини не треба ??
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07.05.2021 13:48 Відповісти
Не треба. Головна вимога бути зеленим як приватбанк.
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07.05.2021 14:16 Відповісти
В НБУ озвучили требования к потенциальным покупателям "Приватбанка! - Цензор.НЕТ 7429 В НБУ озвучили требования к потенциальным покупателям "Приватбанка! - Цензор.НЕТ 2534100%
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07.05.2021 15:29 Відповісти
Може ще підкинути з бюджету ? Ну і бородатій женщині віддати-"продати". В мене тяганина з виконавцями-аферистами , які витягли якусь "справу" 15 річної давнини . Доказати і пояснити нічого не можуть , але впровадження не закривають . Так от , вчора з "прихвату" приходить смс , що вони блокують картку і рахунок звідки я оплачував комуналку . Не в липні , як нас лякали , а 06.05! Я викину цю картку і не зайду більше в жодне їхнє відділення . І ті банки , які будуть так робити , для мене не будуть існувати . А скільки таких , як я , по Україні ? Чергове покращення від зе влади для економіки держави . Те , що на Українців їм начхати вони показують давно , це вже не дивно .
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07.05.2021 15:24 Відповісти
Якусь справу? Виконавці лише після суду вступають в дію. Але справа 15 річної давнини - це щось не те
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08.05.2021 00:16 Відповісти
Це по закону і логічно . А я кажу як є . Якби Вам одному - показав би дію в смартфоні і повідомлення з привату . Було ще одне - неіснуючий борг за газ - доказав , що його не було в 2018му , зняли "впровадження" 2 місяці тому . "Суди" відбувалися без мого відому !!! Я Вам
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08.05.2021 08:32 Відповісти
Бене уже всё списали? Дай ему теперь на приватизацию
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07.05.2021 15:27 Відповісти
Отмывание В НБУ озвучили требования к потенциальным покупателям "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 6051 $470 млрд: обнародован иск «ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова.

Шевченко, продамо банк, можливо, після того, як ваш хазяїн бабломойський поверне вкрадені у України гроші. А поки не повернув, "Приват" буде державним.
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07.05.2021 17:16 Відповісти
Треба й ще й НБУ продати. Гуляти так гуляти.
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07.05.2021 19:48 Відповісти
требования к потенциальным покупателям "Приватбанка":

бородатая бабушка
родившаяся не позднее 1963-го года и не старше 58 лет
официальное состояние не менее 1,8 млрд, но и не более 2-х млрд
опыт работы на посту председателя ОГА не менее одного года
...
мы в затруднении, какой же кандидат подойдет под эти высокие требования!...
В НБУ озвучили требования к потенциальным покупателям "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 2695
показати весь коментар
07.05.2021 22:40 Відповісти
Порошенко мог бы попытаться отрастить бороду и занять 200 млн., но как накинуть пару лет в паспорте?
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07.05.2021 23:32 Відповісти
На к начинается на й заканчивается.
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08.05.2021 01:36 Відповісти
Зачем продавать очень прибыльный банк? По 30 ярдов прибыли ежегодно! Продать за сколько? Продать кому?
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08.05.2021 09:16 Відповісти
470 МИЛЛИАРДОВ баксов? Фигня какая-то, опять с нулями напутали
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08.05.2021 10:08 Відповісти
продавать надо было с бенеными долгами , а не с сотнемиллиардными вливаниями из бюджета...
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08.05.2021 11:56 Відповісти
Беня сделал не ДОЛГИ. Беня умышленно, со сговором лиц ВЫВЕЛ чужие деньги. Это другой коленкор. Как бонус - сотни тысяч ВСЕХ предпринимателей Украины НЕ могли 2 недели НИ снять деньги, ни перевести. При этом на тот момент, им в случае ликвидации досталась бы скрепка, да и то - Не факт.
Между тем оба поедльника ни разу не сидят. понять ПОЧЕМУ не сидят два афериста ( вместе с подельниками) - сложно
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08.05.2021 13:23 Відповісти
а у нас не только эти два не сидят , у меня на памяти нет ни одного случая за 20 лет что бы кого посадили за банковские , строительные и прочие аферы... -за всё платит пересичный , причём двойным веслом...
и привлечь бы не мешало и тех кто эти кредиты ему посписывал...
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08.05.2021 13:46 Відповісти
Что имеем на данный момент в сием "чудесатом" банке.
1. Итак - 2020 год. Кошмар на улице Вязов. Талантливые менеджеры, верные цепные псы бени КОШМАРЯТ ВСЕХ предпринимателей. ВЫМОГАЮТ налоговую декларацию.
3700, суппорт. Упорно вымогают все ту же декларацию. Основание - 2 постановления НБУ (при этом 1 недействительна). Когда говоришь что она недействительна - тадам "у нас токо такое". Что же предложили? ПИШИТЕ письма в центральный офис - ниче не знаем.
Идем в сам банк. Говорят заполните анкету ФОПа - окей. Садимся. "программа" естественно не в курсе что есть 65 постановление НБУ и там УЖЕ выписан полный перечень вопросов (обязательных). Но у них опять - токо так. И - звоните на 3700.
Плюнул - говорю выключайте к .... тогда, но будем судиться. Не выключили.
Вот зачем мне учить постановления НБУ? Их должны знать МИНИМУМ руководитель и суппорт 3700. В конце концов, можно и в онлайне прочесть на официальном сайте Верховной рады. Но им читать лень. Да и зачем.
Про клиент-банк. Воз и ныне там. Почти год с момента вступления в силу постановления №65 НБУ, но ни юридический департамент, ни департамент безопасности, ни програмисты - не чешуться даже. А зачем? Премия идет. Инфу кому-надо собирают и сливают. беня каломойский сильный любитель "руцкага мира" (интервью давал). Призывает нас ити вместе с самым честным ИМ в таежный союз.
2. Год тот самый. Сменили всем **** счета. Причина постановление зРАДИ - какой, от какого числа и какой номер и собственно сам текст "креатива" - сЫкретно.
3. 2021. по номеру (16 цифр карты ФОПа) до 30к можно в сумме.
4. Реглурные звонки сектантов с "проповедью" про новые услуги.
5. Доплюсуем НЕВОЗМОЖНОСТЬ пробиться к касе (можно постоять в очереди с часик-полтора). Есть же банкоматы. Да, но в 50% они не будут иметь деньги и 20к, затем кулдаун - ждемс...
6. Добавьте сюда безакцептные платежи. Вы шота там клацнули в интернете. Имеется ввиду что ни пароль, ни подтверждение вводить НЕ надо. Они так решили.

Что мы имеем по факту? Если ТЫ не доплатил, просрочил - пеня, штраф и т.д. А вот когда САМ банк не выполняет, не хочет и не может - НОРМА. Никто, никому ничего не оплатит.
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08.05.2021 13:42 Відповісти
На кредитке был открыт кредитный лимит, я наделала покупок в оплату частями, вносила оплату и проценты регулярно, задолженности по процентам погашала вовремя. НЕЖДАН - начал банк урезать кредитный лимит до двух раз в месяц после каждого поступления, приходилось платить дважды, перекрывать кредитный лимит и снова вностить за оплату частями... Закрыла с горем пополам оплаты и кредитный лимит в НОЛЬ. Снова начали звонить предлагать открыть его. ДА НУ НА"уй! Когда мне нужен был кредит - я обожглась. Самый отстойный банк Конченный - ПРИВАТ .
Теперь только МоноБанк или ПУМБ.
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09.05.2021 09:35 Відповісти
"Теперь только МоноБанк" В НБУ озвучили требования к потенциальным покупателям "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 1598 В НБУ озвучили требования к потенциальным покупателям "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 2044- точно также режет кредитные лимиты когда заxочет! В НБУ озвучили требования к потенциальным покупателям "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 1518
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09.05.2021 13:42 Відповісти
Не знаю про такие случаи. У Вас такое случилось? Мои знакомые все на Монобанк перешли...
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09.05.2021 17:14 Відповісти
я раньше пользовалась и Авалем, и Правексом, потом был Приват, + Альфа... позакрывала, оставила только эти две кредитки. А вы какие банки больше уважаете, вот чисто с точки зрения потребителя и рядового пользователя...
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09.05.2021 17:16 Відповісти
Зачем продавать курицу несущую золотые яйца? Это с одной стороны. С другой кто эта ТВАРЬ которая предложит купить банк менее чем 6млрл$? Именно эту сумму МЫ вынули из своих карманов и отдали ВОРАМ,с собственностью и деньгами,которые почему то у них НЕ требуют,а потихонечку списуют( так между прочим уже списали 61млрд гривень обязательств,т.е. в разы больше чем ВСЕ обязательства граждан перед банками по валютным кредитам) Что это за цирк на дроти? Какая продажа? Он даёт 1млрд$ ежегодно,больше чем ВСЕ госпредприятия( они почему-то генерируют только убытки) Продавайте убыточные,зачем продавать прибыльное ,УРОДЫ УБЛЮДОЧНЫЕ?
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08.05.2021 20:53 Відповісти
НЕ забывайте, друзья мои, про один маленький момент: продажа привата - это одномоментное поступление в бюджет больших денег, которые бюджетом не предусмотрены.
Их можно взлохматить!
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09.05.2021 10:21 Відповісти
З якого хрена його продавати? І за скільки? МИ народ України в його рефінансування вклали дофіга грошей тепер він повинен нам принести прибутки і банк їх приносить.
Тай кому продати? Купить його якась раша консерва і хана банківській системі.
Давайте краще продамо Ощадбанк...
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09.05.2021 22:57 Відповісти
Таки Бабломойский добился своего, раз украл деньги вкладчиков, хочется еще раз. От же плесень зеленая продажная !!! Еще раз спасибо дебильному "мудрому нАріду"!
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10.05.2021 12:47 Відповісти
 
 