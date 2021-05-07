В НБУ озвучили требования к потенциальным покупателям "Приватбанка"
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В Нацбанке заявили, что начнут готовить "Приватбанк" на продажу уже после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и озвучили требования к потенциальным инвесторам.
"Подготовка к выходу государства из капитала банков начнется после того, как будет достигнуто стабильное восстановление экономики. Когда реальный ВВП Украины будет расти на протяжении двух кварталов подряд. В первом квартале 2021 года экономика Украины, согласно прогнозам, продолжила падение", – сообщили в НБУ в ответ на запрос hromadske.
Также НБУ озвучил требования к инвесторам: они должны иметь безупречную деловую репутацию, удовлетворительное финансовое/имущественное состояние и прозрачную структуру собственности.
"То есть регулятор должен понимать, кто конкретно стоит за инвестициями в банк", – подчеркнули в Нацбанке.
Будь ласка, зачекайте...
Шевченко, продамо банк, можливо, після того, як ваш хазяїн бабломойський поверне вкрадені у України гроші. А поки не повернув, "Приват" буде державним.
бородатая бабушка
родившаяся не позднее 1963-го года и не старше 58 лет
официальное состояние не менее 1,8 млрд, но и не более 2-х млрд
опыт работы на посту председателя ОГА не менее одного года
...
мы в затруднении, какой же кандидат подойдет под эти высокие требования!...
Между тем оба поедльника ни разу не сидят. понять ПОЧЕМУ не сидят два афериста ( вместе с подельниками) - сложно
и привлечь бы не мешало и тех кто эти кредиты ему посписывал...
1. Итак - 2020 год. Кошмар на улице Вязов. Талантливые менеджеры, верные цепные псы бени КОШМАРЯТ ВСЕХ предпринимателей. ВЫМОГАЮТ налоговую декларацию.
3700, суппорт. Упорно вымогают все ту же декларацию. Основание - 2 постановления НБУ (при этом 1 недействительна). Когда говоришь что она недействительна - тадам "у нас токо такое". Что же предложили? ПИШИТЕ письма в центральный офис - ниче не знаем.
Идем в сам банк. Говорят заполните анкету ФОПа - окей. Садимся. "программа" естественно не в курсе что есть 65 постановление НБУ и там УЖЕ выписан полный перечень вопросов (обязательных). Но у них опять - токо так. И - звоните на 3700.
Плюнул - говорю выключайте к .... тогда, но будем судиться. Не выключили.
Вот зачем мне учить постановления НБУ? Их должны знать МИНИМУМ руководитель и суппорт 3700. В конце концов, можно и в онлайне прочесть на официальном сайте Верховной рады. Но им читать лень. Да и зачем.
Про клиент-банк. Воз и ныне там. Почти год с момента вступления в силу постановления №65 НБУ, но ни юридический департамент, ни департамент безопасности, ни програмисты - не чешуться даже. А зачем? Премия идет. Инфу кому-надо собирают и сливают. беня каломойский сильный любитель "руцкага мира" (интервью давал). Призывает нас ити вместе с самым честным ИМ в таежный союз.
2. Год тот самый. Сменили всем **** счета. Причина постановление зРАДИ - какой, от какого числа и какой номер и собственно сам текст "креатива" - сЫкретно.
3. 2021. по номеру (16 цифр карты ФОПа) до 30к можно в сумме.
4. Реглурные звонки сектантов с "проповедью" про новые услуги.
5. Доплюсуем НЕВОЗМОЖНОСТЬ пробиться к касе (можно постоять в очереди с часик-полтора). Есть же банкоматы. Да, но в 50% они не будут иметь деньги и 20к, затем кулдаун - ждемс...
6. Добавьте сюда безакцептные платежи. Вы шота там клацнули в интернете. Имеется ввиду что ни пароль, ни подтверждение вводить НЕ надо. Они так решили.
Что мы имеем по факту? Если ТЫ не доплатил, просрочил - пеня, штраф и т.д. А вот когда САМ банк не выполняет, не хочет и не может - НОРМА. Никто, никому ничего не оплатит.
Теперь только МоноБанк или ПУМБ.
Их можно взлохматить!
Тай кому продати? Купить його якась раша консерва і хана банківській системі.
Давайте краще продамо Ощадбанк...