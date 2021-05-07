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Производитель вакцин от COVID-19 Moderna получила чистую прибыль в $1,2 млрд

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Производитель вакцин от COVID-19 Moderna получила чистую прибыль в $1,2 млрд

Производитель вакцин от COVID-19 американская биотехнологическая компания Moderna впервые в своей истории получила квартальную чистую прибыль: $1,2 млрд по итогам первого квартала 2021 года.

В первом квартале 2020 года компания показала чистый убыток в размере $124 млн. Выручка Moderna в январе-марте 2021 года составила $1,9 млрд ($8 млн за аналогичный период прошлого года). Из этой суммы – $1,7 млрд – выручка от продажи вакцин от COVID-19.

До конца текущего года Moderna планирует произвести 1 млрд доз вакцин, в 2022 году – 3 млрд доз вакцин.

Джерело:  Moderna


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