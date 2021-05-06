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В МВФ ждут от Украины большего прогресса для выделения следующего транша

Новини БізнесЦензор Фінанси

В МВФ ждут от Украины большего прогресса для выделения следующего транша

В МВФ заявили, что остаются в состоянии переговоров с Украиной и ждут большего прогресса для выделения второго транша по программе stand by.

Об этом на брифинге в Вашингтоне в четверг заявил представитель Фонда Джерри Райс, передает "Интерфакс-Украина".

"Дискуссия продолжается", - констатировал Райс.

Представитель МВФ напомнил, что среди основных тем остаются сохранение независимости НБУ и продолжение политики гибкого обменного курса, среднесрочная фискальная стабильность, борьба с коррупцией и улучшение корпоративного управления.

Сейчас Украина находится в 18 месячной программе stand-by на $5 млрд. Первый транш в размере $ 2,1 млрд Украина получила сразу после утверждения программы - 9 июня 2020 года.

Однако после того МВФ поставил на паузу выделения Украине следующих траншей. На это был ряд причин. Среди них вмешательства власти в работу НБУ, НАБУ и САП.

Сейчас независимость работы Нацбанка, НАБУ и САП остаются в приоритете МВФ. Кроме того фонд настаивает на отмене искусственных ограничений цен на энергоресурсы для населения, в частности цен на газ, которые правительство административно ограничил зимой этого года.

Также Верховная Рада должна принять закон о Высшем совете правосудия и правки в закон о Нацбанке.

По словам главы НБУ Шевченко, в этом году Украина рассчитывает на два транша от МВФ в рамках программы stand-by. Это без учета возможных $2,7 млрд, полученных от эмиссии СПЗ.

Как сообщал БизнесЦензор, в 2021 году Украина дополнительно получит от МВФ $2,7 млрд.

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+5
Та МВФ навряд чи при цих "слугах" України діждеться чого небуть , крім фішочок для рейтинга..
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06.05.2021 21:08
+5
В МВФ ждут от Украины большего прогресса для выделения следующего транша - Цензор.НЕТ 710
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08.05.2021 21:00
+4
на "большеє" квартальний придурок не здатний.
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06.05.2021 23:39
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Кто бы сомневался. Еще не совсем опустошили карманы Украинцев.
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06.05.2021 19:58 Відповісти
Ага, 9 июня 2020г аж на плюс 2 миллиарда последний раз опустошили
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07.05.2021 05:07 Відповісти
Зеленський правильно робить що дає кредити 5-7-9%, потрібно збільшувати підтримку українського бізнесу і споживачів дешевими кредитами, це прискорює економічне зростання! Потрібно сфокусувати державну підтримку населення на молоді, щоб вона не емігрувала, а навпаки поверталась в Україну - дешеві кредити на житло, на авто, на дітей, на освіту, на лікування, допомога на відкриття власного бізнесу. Нещодавно уряд прийняв рішення про кредитування малозабезпечених для відкриття власної справи, дають кредит і потім списують його, колі бізнес сплачує таку ж суму податками! Дуже цікава ідея але чому тільки малозабезпеченим, а чому іншим верствам населення не можна надавати таку допомогу на відкриття нового бізнесу? Малозабезпечені без потужної допомоги на всіх етапах відкриття бізнесу навряд чи зможуть довести справу до успіху, потрібні куратори і ментори з досвідчених і високооплачуваних фахівців і це також має організувати і оплатити держава! А вже існуючі бізнесмени мають купу нових ідей для нових бізнесів і їм потрібні лише дешеві ресурси, тому їх також потрібно долучати до цієї програми, бо саме досвідчені бізнесмени не прогорять і дадуть потужний приріст ВВП!
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08.05.2021 17:47 Відповісти
"...дає кредити під 5 (?), 7, 9% -- і скільки охочих їх отримали?
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09.05.2021 09:39 Відповісти
Пока ты за МВФ следишь, тебя зеленый клоун уже по полной приходует.
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07.05.2021 14:25 Відповісти
Вони вже поза МВФ нахапалися кредитів, як ***** бліх, і під більші відсотки. Не їм же платити, а нам і нашим дітям та онукам.
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09.05.2021 09:31 Відповісти
Та МВФ навряд чи при цих "слугах" України діждеться чого небуть , крім фішочок для рейтинга..
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06.05.2021 21:08 Відповісти
Согласен со Всеми Выводами МВФ , - Но При условии , Зарплата и Пенсия на Уровне Европейских стран , - Почему МВФ не подымает вопрос Бедности . Ощущение , - Что еще не все Загнулись.
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06.05.2021 21:48 Відповісти
МВФ это не социалистическое образование, чтобы регулировать то, что должен регулировать рынок.
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07.05.2021 05:08 Відповісти
Не приемлю социалистическое образование не в каком Виде.Рынок Труда и рыночной оборот продукции. Но пенсионеры продолжают Жить в социализме и еще как кому отмеряно не один десяток лет с 2 тыс гр с индексацией в 15 гривень каждый год.Если Вы министр , то куда уж .
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07.05.2021 13:56 Відповісти
на "большеє" квартальний придурок не здатний.
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06.05.2021 23:39 Відповісти
Какой прогресс, когда бене миллиардами списывают. Дадите бабло, опять попилят
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07.05.2021 05:03 Відповісти
"Напрасно старушка ждёт сына домой....... Твой сын в ресторане сидит за столом, последний бушлат пропивает..."
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07.05.2021 09:13 Відповісти
Ради денег , наши коррупционеры подпишут любую бумагу и согласятся на все.
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07.05.2021 09:42 Відповісти
Справжня корупція, особливо при владі, діє не заради власної вигоди, а заради шкоди державній економіці, шкоди державі.
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09.05.2021 09:51 Відповісти
Высший совет правосудия сейчас основной приоритет. Нынешний судейский корпус хочет перевес в комиссии по отбору кандидатов - понятно, что реформы при этом никакой не произойдет), кто дружит с головой - поддерживает перевес голосов международных экспертов в этой же комиссии. Проблема в том, что нынешнюю "доброчесність" могут независимо оценить только международные эксперты, к сожалению. Законопроект в Раде.Очень интересно чья возмьет: насколько сильна на текущий момент судейская мафия в Украине.
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07.05.2021 09:55 Відповісти
Еще подумал где они наберут столько кристально чистых судей). Лариса Гольник из Полтавы. А еще? Больше их в природе нет. Разве что не из судебной системы.
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10.05.2021 07:25 Відповісти
А где , знаменитое , а идить у сраку В МВФ ждут от Украины большего прогресса для выделения следующего транша - Цензор.НЕТ 1748 В МВФ ждут от Украины большего прогресса для выделения следующего транша - Цензор.НЕТ 1748 В МВФ ждут от Украины большего прогресса для выделения следующего транша - Цензор.НЕТ 1748
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07.05.2021 13:45 Відповісти
Гарант сказав: "...в сраку, сраку, сраку!"
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09.05.2021 09:53 Відповісти
Не жди от меня мама харошего сына)))), скорее МВФ поменяеться
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08.05.2021 00:21 Відповісти
В МВФ ждут от Украины большего прогресса для выделения следующего транша - Цензор.НЕТ 5430
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08.05.2021 20:59 Відповісти
В МВФ ждут от Украины большего прогресса для выделения следующего транша - Цензор.НЕТ 710
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08.05.2021 21:00 Відповісти
Зеленая плесень лихорадочно ищет способ взбрыкнуть ...для чего оббирают всех:- стариков и курильщиков ,субсидиантов и бизнесменов ,каждого кого можно. Денег нет и без "спонсоров" они скоро спалятся. А Блинкин дал понять ,- хватит выделываться ! Народ скоро догадается за чей счет живем и квартальцев прогонят.
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08.05.2021 22:11 Відповісти
Долой соросят!
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09.05.2021 10:10 Відповісти
10 утра, а ты уже под кайфом. За дидов накатил?
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09.05.2021 10:27 Відповісти
И палочкой закусил!
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09.05.2021 10:36 Відповісти
Відкритим текстом вимагають підняти ціни на газ для населення. НЕ БЕРІТЬ КРЕДИТ! Ми будемо змушені заплатити за газ стільки шо весь цей кредит нам не потрібен - він не має сенсу, з нас здеруть 10 шкур!!!! Майте голову!!!!
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10.05.2021 17:11 Відповісти
Правильно. Хай лучше Фирташ из бюджета бабло в тень за газ тянет, чем нормально платить за него по белому.

Вот только никак до вас не дойдет, что разницу Фирташу все равно платите вы из своих налогов.
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10.05.2021 17:20 Відповісти
зеленский есть, кролик ермака, которого дресерует только ермак.
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10.05.2021 21:03 Відповісти
ермак скоро смоется в россию
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10.05.2021 21:04 Відповісти
 
 