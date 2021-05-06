В МВФ ждут от Украины большего прогресса для выделения следующего транша

В МВФ заявили, что остаются в состоянии переговоров с Украиной и ждут большего прогресса для выделения второго транша по программе stand by.

Об этом на брифинге в Вашингтоне в четверг заявил представитель Фонда Джерри Райс, передает "Интерфакс-Украина".

"Дискуссия продолжается", - констатировал Райс.

Представитель МВФ напомнил, что среди основных тем остаются сохранение независимости НБУ и продолжение политики гибкого обменного курса, среднесрочная фискальная стабильность, борьба с коррупцией и улучшение корпоративного управления.

Сейчас Украина находится в 18 месячной программе stand-by на $5 млрд. Первый транш в размере $ 2,1 млрд Украина получила сразу после утверждения программы - 9 июня 2020 года.

Однако после того МВФ поставил на паузу выделения Украине следующих траншей. На это был ряд причин. Среди них вмешательства власти в работу НБУ, НАБУ и САП.

Сейчас независимость работы Нацбанка, НАБУ и САП остаются в приоритете МВФ. Кроме того фонд настаивает на отмене искусственных ограничений цен на энергоресурсы для населения, в частности цен на газ, которые правительство административно ограничил зимой этого года.

Также Верховная Рада должна принять закон о Высшем совете правосудия и правки в закон о Нацбанке.

По словам главы НБУ Шевченко, в этом году Украина рассчитывает на два транша от МВФ в рамках программы stand-by. Это без учета возможных $2,7 млрд, полученных от эмиссии СПЗ.

Как сообщал БизнесЦензор, в 2021 году Украина дополнительно получит от МВФ $2,7 млрд.