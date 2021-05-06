Wizz Air в июне запускает 4 новых маршрута из Львова
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Венгерская авиакомпания Wizz Air в июне запускает четыре новых маршрута из Львова - в Мемминген (Германия), Неаполь (Италия), а также в Варшаву и Познань (Польша), сообщила пресс-служба авиакомпании.
Рейсы в Мемминген запускаются 13 июня и будут выполняться по четвергам и воскресеньям.
Рейсы в Неаполь - 12 июня и будут выполняться по вторникам и субботам.
Рейсы в Варшаву - 11 июня и будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам.
Рейсы в Познань - 13 июня и будут выполняться по четвергам и воскресеньям.
В Неаполь из Львова летом также будет летать SkyUp, в Мемминген - Ryanair, Варшаву - LOT и Ryanair, Познань - Ryanair.
Джерело: Интерфакс-Украина
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