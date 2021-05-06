БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
2302 відвідувача онлайн
Новини ВладаЕнергетика
554 0
Міненерговугілля (750) Галущенко (144) НКРЕКП (1370)

Директор департамента НКРЭКУ претендует на пост замглавы Минэнерго

Новини БізнесЦензор Влада Енергетика

Директор департамента НКРЭКУ претендует на пост замглавы Минэнерго

Директор департамента энергорынка Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Юрий Власенко подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики, свидетельствуют реестр Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Согласно декларации, источником дохода Власенко в 2020 году была заработная плата в НКРЭКУ в размере 1,4 млн грн. Исходя из документа, в НКРЭКУ работала также его жена Ирина, которая получила в прошлом году в качестве зарплаты 501,4 тыс. грн, передает Интерфакс-Украина.

Власенко также задекларировал 59,2 тыс. грн на счете в АО "Укрсиббанк" и 350 тыс. грн наличными. Он владеет тремя земельными участками – площадью 2244 кв. м в Фастовском районе Киевской области и участками в с. Гнидын Бориспольского района площадью 1200 кв. м и 200 кв. м соответственно. Там же за ним значится объект незавершенного строительства – жилой дом, площадь которого не указана.

Жена владеет квартирой в Киеве площадью 93,1 кв. м, на которую Власенко располагает правом безоплатного пользования.

Помимо этого, в собственности Власенко автомобиль Toyota RAV-4 2017 года выпуска, также он имеет право пользования автомобилем Volksawagen Touareg 2013 года выпуска, находящегося в собственности Николая Власенко.

Согласно информации на сайте Минэнерго, у министра сейчас пять заместителей – Юрий Бойко, Максим Немчинов, Александр Зорин, а также заместитель по вопросам цифровизации Евгений Владимиров и заместитель по евроинтеграции Ярослав Демченков. Госсекретарем Минэнерго является Владимир Бондаренко.

Ранее сообщалось, что на должность замминистра также претендует Алексей Кураков, с марта 2021 года работающий членом дирекции ПАО "Центрэнерго", а до этого работал в ПАО "Донбассэнерго".

По данным собеседника агентства "Интерфакс-Украина" в Минэнерго, Кураков должен будет заниматься вопросами угольной отрасли, Власенко – вопросами электроэнергетики.

Верховная Рада 29 апреля назначила вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко министром энергетики Украины. За его назначение проголосовали 305 депутатов.

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 