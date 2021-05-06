Двести клиентов "Ривнегаза" заказали реконструкцию системы газоснабжения

С начала 2021 реконструкцию системы газоснабжения осуществили 193 клиенты АО "Ривнегаз".

В 2020 году услугу реконструкции в газовой компании заказали 700 потребителей голубого топлива, сообщает компания.

Реконструкция - это комплекс работ, который проводит АО "Ривнегаз", если клиенту нужно заменить газовое оборудование или установить дополнительные газовые приборы, изменить расположение газовых сетей. Самовольное вмешательство в систему газоснабжения запрещено законом. Чтобы провести реконструкцию, потребитель должен обратиться с заявлением в ближайшее 104.ua Клиентского пространства.

АО "Ривнегаз" предлагает клиентам комплексную услугу по реконструкции, что позволяет значительно сэкономить время и средства. Клиенту не нужно самостоятельно контролировать все процессы реконструкции, подавать дополнительно заявления, после раздельного выполнения этапов работ. Стоит лишь раз обратиться к 104.ua Клиентское пространство, предоставить пакет документов и ждать, пока специалисты выполнят необходимые работы.

"Фиксированной стоимости услуги реконструкции в Украине нет. Она рассчитывается в соответствии с проектом, индивидуально. Это связано с тем, что бывают разные виды реконструкции: замена котла по эскизу или переноса газопровода. Кроме того, есть процедурные особенности выполнения реконструкции для физических и юридических лиц ", - отмечает директор по капитальному строительству АО "Ривнегаз" Руслан Сахарчук.

Реконструкция предусматривает несколько этапов: изготовление технических условий, проектного решения, прекращение газоснабжения (поскольку происходит вмешательство в газовую сеть, функционирующая). После этого специалисты АО "Ривнегаз" проводят строительно-монтажные работы (демонтаж / монтаж сети) проверку на прочность, герметичность нового газопровода, прием в эксплуатацию и пуск газа в газовые приборы.