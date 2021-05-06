Украина начала импорт сахара-сырца из тростника

В Украине начались поставки сахара-сырца из тростника. Поставки происходят в пределах тарифной квоты объемом 260 тыс. тонн, установленной Законом Украины "Об установлении тарифной квоты на ввоз в Украину сахара-сырца из тростника", в соответствии с обязательствами Украины в ВТО.

Об говорится в сообщении Минэкономторговли.

По информации Гостаможслужбы, по состоянию на 05 мая в Украину ввезено 26,2 тыс. тонн сахара-сырца, средняя стоимость 1 тонны на уровне 480 долл. США.

Расчетно, стоимость реализации сахара, произведенного из сахара-сырца с учетом стоимости переработки, логистических расходов и после уплаты обязательных платежей составит около 22000-23000 грн/тонна.

На сегодня в рамках тарифной квоты, установленной Законом, выданы лицензии на импорт в Украину сахара-сырца из тростника в объеме 170 тыс. тонн.

Всего с начала 2020/2021 маркетингового года импорт сахара составил 67 тыс. тонн со средней стоимостью 512 долл. США за тонну.