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Укрзализныця с июня начнет восстановление международных пассажирских перевозок

Новини БізнесЦензор Транспорт

Укрзализныця с июня начнет восстановление международных пассажирских перевозок

Укрзализныця планирует с июня начать восстановление международных пассажирских перевозок.

Сейчас уже достигнуты предварительные договоренности о возобновлении железнодорожного сообщения с Австрией и Венгрией, сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, ведутся переговоры с PKP Intercity и польской железной по восстановлению скоростного сообщения между странами.

Укрзализныця уже получила согласование по курсирования беспересадочных вагонов Киев - Вена с июня. Также планируется восстановить поезда, курсирующие по маршруту Чоп - Захонь.

Информацию о правилах въезда в другие страны и ограничений, действующих на их территории, Укрзализныця просит уточнять на сайтах посольств.
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Укрзализныця с июня начнет восстановление международных пассажирских перевозок - Цензор.НЕТ 4365
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07.05.2021 12:11 Відповісти
это уже как карта ляжет
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08.05.2021 10:01 Відповісти
Наши вагоны и поездами только отправлять в между народные рейсы, давным давно нужно было бы закупить новые хотя бы вагоны и перейти на ною международную колию, для меня проще летать на самолете, но многие скажут что это дорого. Мне помогает казино с выводом денег на карту, о кази пишут разное но это реально помогает мне летать в комфортнос самолете вместо убитых вагонов.
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30.05.2021 17:10 Відповісти
 
 