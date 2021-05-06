Укрзализныця с июня начнет восстановление международных пассажирских перевозок
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Укрзализныця планирует с июня начать восстановление международных пассажирских перевозок.
Сейчас уже достигнуты предварительные договоренности о возобновлении железнодорожного сообщения с Австрией и Венгрией, сообщает пресс-служба компании.
Кроме того, ведутся переговоры с PKP Intercity и польской железной по восстановлению скоростного сообщения между странами.
Укрзализныця уже получила согласование по курсирования беспересадочных вагонов Киев - Вена с июня. Также планируется восстановить поезда, курсирующие по маршруту Чоп - Захонь.
Информацию о правилах въезда в другие страны и ограничений, действующих на их территории, Укрзализныця просит уточнять на сайтах посольств.
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Small Jerboa
показати весь коментар07.05.2021 12:11 Відповісти Мені подобається 4
Иван Стариков
показати весь коментар08.05.2021 10:01 Відповісти Мені подобається 0
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Тимур Карпов
показати весь коментар30.05.2021 17:10 Відповісти Мені подобається 0
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