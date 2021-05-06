Перед Украиной стоят два вызова – Россия и коррупция, – госсекретарь США Блинкен
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Украинский народ хочет видеть не только принятие законов, но и их выполнение, что включает борьбу с коррупцией, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
"Законы очень важны, но не менее важно их выполнение, и то, что мы слышали: украинский народ хочет видеть не только принятие законов, а и их выполнение, что включает и борьбу с коррупцией", - сказал Блинкен на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.
Он отметил, что детально обсудил с украинским президентом вопрос реформ и насколько они важны.
"Как я уже говорил, когда вы посмотрите на них, то перед Украиной стоят два вызова. Один внешний – от России. Более того, есть еще и угроза изнутри, это коррупция, олигархи и другие лица, которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа. И эти два элемента взаимосвязаны, потому что Россия также использует коррупцию и лиц, которые помогут ей продвигать свои интересы против интересов украинского народа", – указал госсекретарь.
По его словам, в этом контексте он и Зеленский говорили о важности продолжать работать в направлении корпоративного управления.
"Этот вопрос чрезвычайно важен, в частности что касается "Нафтогаза", но не только "Нафтогаза". Это касается основных институций. Мы говорили о важности сильного и независимого антикоррупционного совета, мы также говорили о реформах судебной власти, каким образом выбираются судьи, мы обсудили ту работу, которую Верховная Рада провела по реформе Службы безопасности. Первое чтение закон уже прошел. Как президент сказал, очень важно понимать то, что остаются значительные вызовы. Но есть и значительный прогресс в земельной реформе. Это очень важный вопрос, новый закон, который касается незаконных доходов, новый закон о парламентской неприкосновенности – все это очень важно", – добавил Блинкен.
Будь ласка, зачекайте...
95% коррупция, повальная продажность и воровство и чуть-чуть раися.
Последняя туповата для того чтобы быть самой большой проблемой. Она кстати скорее больше причина того, что Украина хоть немного консолидировалась и может быть таки состоится. Если бы там были мозги - подождали бы год после Майдана и купили бы все с последними соплями.
кто не смотрел, пусть и не смотрит!!!! берегите нервы!!!!
ТАКОЙ ПОЗОР! клоун просто международный *******. МНЕ БЫЛО ОЧЕНЬ СТЫДНО ЗА УКРАИНУ......
Україна при Пороху була у світі аутсайдером як зараз ?
Агенти Кремля тіпа Єрмака були другими лицями України при Пороху ?
Порох здавав сєпарів Кремлю як Зе клоун вагнерівців ?
ДУМАЙ те
Про це йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит видання "Українські Новини".