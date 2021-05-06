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Перед Украиной стоят два вызова – Россия и коррупция, – госсекретарь США Блинкен

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Перед Украиной стоят два вызова – Россия и коррупция, – госсекретарь США Блинкен

Украинский народ хочет видеть не только принятие законов, но и их выполнение, что включает борьбу с коррупцией, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Законы очень важны, но не менее важно их выполнение, и то, что мы слышали: украинский народ хочет видеть не только принятие законов, а и их выполнение, что включает и борьбу с коррупцией", - сказал Блинкен на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что детально обсудил с украинским президентом вопрос реформ и насколько они важны.

"Как я уже говорил, когда вы посмотрите на них, то перед Украиной стоят два вызова. Один внешний – от России. Более того, есть еще и угроза изнутри, это коррупция, олигархи и другие лица, которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа. И эти два элемента взаимосвязаны, потому что Россия также использует коррупцию и лиц, которые помогут ей продвигать свои интересы против интересов украинского народа", – указал госсекретарь.

По его словам, в этом контексте он и Зеленский говорили о важности продолжать работать в направлении корпоративного управления.

"Этот вопрос чрезвычайно важен, в частности что касается "Нафтогаза", но не только "Нафтогаза". Это касается основных институций. Мы говорили о важности сильного и независимого антикоррупционного совета, мы также говорили о реформах судебной власти, каким образом выбираются судьи, мы обсудили ту работу, которую Верховная Рада провела по реформе Службы безопасности. Первое чтение закон уже прошел. Как президент сказал, очень важно понимать то, что остаются значительные вызовы. Но есть и значительный прогресс в земельной реформе. Это очень важный вопрос, новый закон, который касается незаконных доходов, новый закон о парламентской неприкосновенности – все это очень важно", – добавил Блинкен.

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+11
перед Украиной сейчас один вызов: маленький, гнусавенький, с глазками, рыскающими когда бы обдолбаться антрацитом... и много , много производных от него.
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06.05.2021 14:33
+10
"Перед Украиной стоят два вызова - Россия и коррупция" сказал Блинкен покровителю коррупции
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06.05.2021 16:08
+9
Я бы поменял проблемы местами.

95% коррупция, повальная продажность и воровство и чуть-чуть раися.

Последняя туповата для того чтобы быть самой большой проблемой. Она кстати скорее больше причина того, что Украина хоть немного консолидировалась и может быть таки состоится. Если бы там были мозги - подождали бы год после Майдана и купили бы все с последними соплями.
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06.05.2021 15:06
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Хорошее фото - можно брать в учебники бокса как иллюстрация неудачного блокирования апперкота.
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06.05.2021 14:22 Відповісти
Перед Украиной стоят два вызова – Россия и коррупция, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 9701
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06.05.2021 14:23 Відповісти
И мерзский 🤢🤡🐲😈 наркоман иуда
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08.05.2021 22:43 Відповісти
перед Украиной сейчас один вызов: маленький, гнусавенький, с глазками, рыскающими когда бы обдолбаться антрацитом... и много , много производных от него.
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06.05.2021 14:33 Відповісти
А при чем здесь Зеленский?

Перед Украиной стоят два вызова – Россия и коррупция, – госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 6798
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07.05.2021 09:36 Відповісти
Ты прав, а коррупция это национальная забава, от неё избавляться нет смысла, иначе в чиновники и депутаты никто не пойдет. Будем воровать как прежде и стонать что в этом ***** и зелень виноваты.
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07.05.2021 10:34 Відповісти
Говорите "Будем воровать как прежде...". То есть это ваше признание, что воруете? Я, например, не ворую. И явное большинство украинцев тоже не ворует. А если не дать чиновникам и депутатам воровать, то туда не пойдут воры, а пойдут порядочные люди, которых сейчас туда не пускают.
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08.05.2021 15:46 Відповісти
Я бы поменял проблемы местами.

95% коррупция, повальная продажность и воровство и чуть-чуть раися.

Последняя туповата для того чтобы быть самой большой проблемой. Она кстати скорее больше причина того, что Украина хоть немного консолидировалась и может быть таки состоится. Если бы там были мозги - подождали бы год после Майдана и купили бы все с последними соплями.
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06.05.2021 15:06 Відповісти
Полностью поллерживаю!
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06.05.2021 18:18 Відповісти
"Перед Украиной стоят два вызова - Россия и коррупция" сказал Блинкен покровителю коррупции
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06.05.2021 16:08 Відповісти
Неправда! Зеленский - мастер спорта, как по борьбе с короновирусом, так и по борьбе с коррупцией. Перед Украиной стоят два вызова – Россия и коррупция, – госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 5628

Перед Украиной стоят два вызова – Россия и коррупция, – госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 8802
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07.05.2021 09:41 Відповісти
кого то здесь в этом списочке явно не хватает
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07.05.2021 19:52 Відповісти
етнічних українців.
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10.05.2021 16:59 Відповісти
Тепер на Банковій активізується вся путінська агентура - і замість реформ посиплються з ВР лише симулякри. А про реалізацію реформ годі і думати - до кінця каденції Зеленського януковщина стане МАХРОВОЮ.
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06.05.2021 21:03 Відповісти
Ржачна була пресуха))) Це шедевральна деградація, при чому як шмарклі так і цього блінкіна. Особливо коли друге питання задала кореспондентка з двох)) Деграданти макарони на вуха вішають.
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06.05.2021 21:40 Відповісти
Найбільша проблема - зелена пліснява в головах наших співвітчизників.З цієї уже слідують перечислені Блінкіном і багато інших.
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07.05.2021 00:10 Відповісти
Блінкен дипломатично промовчав про головний виклик для України - Квартал-95.
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07.05.2021 08:11 Відповісти
Блінкен - наш президент! Він краще знає з якими викликами треба боротися і в чому причина багаторічної стагнації України.
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07.05.2021 08:26 Відповісти
Сморчку чітко сказали, що Україну проти Росії Америка підтримувала і буде підтримувати, а його "воровской кодляк" - ні.
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07.05.2021 08:49 Відповісти
3 сэр.... 3 вызова и первый это бубочка
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07.05.2021 10:56 Відповісти
І об'єднує обидва виклики дурноголовий блазень олігарзів, совковий малорос - Зеленський... Тобто насправді біда одна, яку породив «мудрий» нарід...
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07.05.2021 11:47 Відповісти
Наш народ наївний аматор в політиці. А проти нього працюють потужні, професійні технології шахрайства.
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08.05.2021 13:38 Відповісти
Если бы Блинкен хорошо изучил Закон о Земле и депутатской неприкосновенности, то вряд ли бы он что-то сказал о прогрессе.
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07.05.2021 14:08 Відповісти
👍👍👍👍👍
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08.05.2021 13:34 Відповісти
если не ошибаюсь блинкен привез индийский штам вируса после отезда начнеться падеж обвинять будут пасху
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08.05.2021 00:48 Відповісти
А КТО ИЗ ВАС СМОТРЕЛ ПО ТВ ВСТРЕЧУ И ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЮ ПОЛНОСТЬЮ?
кто не смотрел, пусть и не смотрит!!!! берегите нервы!!!!
ТАКОЙ ПОЗОР! клоун просто международный *******. МНЕ БЫЛО ОЧЕНЬ СТЫДНО ЗА УКРАИНУ......
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08.05.2021 06:30 Відповісти
Земельные реформы бывают разные. США наверно не знают, что хитрая "земельная реформа" наших политиков является таковой, что в пользу только олигархов и коррупционеров. Но никак не народа. Кстати, как и все наши реформы.
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08.05.2021 13:31 Відповісти
Україну тягне назад совок в головах багатьох мешканців сходу і півдня...
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08.05.2021 14:54 Відповісти
Коли е вибір між патріотизмом , Евро розвитком і совком ..., народ вибере в лідери совок..ось це е найбільший тормоз...Би вибрали патриотизм , чи б Рашка була в Криму чи в Донецьку? Вибрали Евро розвиток би були разом в прибалти кою в Европі..., а так савок ...Все залежить від % ...тормозів...
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08.05.2021 15:02 Відповісти
Коли б був дійсно патріотизм і розвиток держави, а то тільки лозунги і обкрадання народу.
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08.05.2021 15:44 Відповісти
Перед Украиной стоят два вызова – Россия и коррупция, – госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 2189
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08.05.2021 20:30 Відповісти
От смены президента проблемы не изменились. Будем искать.
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10.05.2021 19:05 Відповісти
Порох йшов на поводу Кремля як клоун ?
Україна при Пороху була у світі аутсайдером як зараз ?
Агенти Кремля тіпа Єрмака були другими лицями України при Пороху ?
Порох здавав сєпарів Кремлю як Зе клоун вагнерівців ?
ДУМАЙ те
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10.05.2021 20:52 Відповісти
Корупція "суди" і ЗРАДА скоро відзначають тридцятиріччя свого існування!!! ГАНЬБА ВЛАДІ!!!
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10.05.2021 12:05 Відповісти
Коррупция на местах возникает не от нежелания быть нормальными честными людьми, а от обстоятельств, в которые ставят украинский народ своими тупорылыми законами и необъяснимыми подзаконными актами и указами. У нас всё делается на российскую манеру: вот закон, логики нет, но ответственность предусмотрена, выполняй, холоп! Нехера приравнивать жизнь в Украине к жизни в рф или США. У нас ответственность несет народ перед ненародным судом за адекватные действия. Коррупция - порождение влаственной бездарности, когда чиновники отпускают на самотек процессы, которые они должны контролировать, а свою работу они выполняют только в направлении ограничения себя от какой-либо ответственности и приобретении высоких возможностей опять же, для возможности коррупционных действий. Если бы от чиновников требовали результат и наказывали за его отсутствие, всё было бы иначе
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10.05.2021 14:53 Відповісти
СБУ відмовилась розслідувати продаж компанією Зеленського серіалу "Папік" в Росію

Про це йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит видання "Українські Новини".
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10.05.2021 18:07 Відповісти
 
 