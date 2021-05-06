Украина установила рекорд по экспорту меда

В 2020 году украинские пчеловоды экспортировали 81 тыс. тонн меда, что на 45% больше аналогичного показателя прошлого года и является абсолютным рекордом за всю историю независимости Украины.

Об этом сообщает общественная организация Ukrainian Agribusiness Club (UAC).

Главными импортерами украинского меда выступают страны с высокими стандартами качества.

В 2020 году ТОП-5 крупнейших импортеров украинского меда были: Польша (26% объема украинского экспорта), Германия (19%), США (10%), Бельгия (10%) и Литва (6%).

Также стоит отметить, что количество погибших пчелосемей в Украине из-за нарушения внесения СЗР уменьшается, ведь налаживается и усиливается коммуникация аграриев с пчеловодами, в частности проводится коммуникация относительно негативного влияния фальсифицированных препаратов, последствия применения которых крайне негативными как для окружающей среды, так и для людей.