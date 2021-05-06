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Блинкен назвал "Северный поток" губительным для Украины

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Блинкен назвал

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что газопровод "Северный поток-2" - это продвижение российских интересов в Европе и угроза для Украины.

Об этом он сказал в интервью BBC Radio 4.

"Байден четко заявлял [...] - газопровод - это плохая идея. Он продвигает интересы России, подрывает интересы Европы и противоречит тем принципам, которые ЕС установил энергетической безопасности - не быть зависимым от одной страны, в этом случае России. И конечно это (Газопровод - Ред.) является губительным для Украины, Польши и других европейских государств ", - сказал Блинкен.

На вопрос BBC о перспективах встречи между Джо Байденом и Владимиром Путиным и того, как сам господин Блинкен оценивает личность российского лидера, госсекретарь США ответил:

"Мы сосредоточены не на Владимире Путине или любом другом лице, а на действиях России. Как четко заявил президент Байден, если Россия продолжит действовать агрессивно и необдуманно, как это было с кибератакой Solar Winds; как это было с вмешательством в наши выборы; как это было с тем, что произошло с Навальным - тогда мы будем отвечать", - заявил Блинкен.

По его словам, США предпочли бы стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой.

Джерело:  BBC


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Блинкен назвал "Северный поток" губительным для Украины

Народу Украины за транспортировку газа ничего не попадает.
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06.05.2021 18:26 Відповісти
 
 