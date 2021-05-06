Цены на сырье продолжают рост, – Bloomberg

В мире продолжается тенденция к стремительному повышению стоимости сырья, сообщает Bloomberg.

Издание указывает, что цены растут с начала 2021 году и продолжают увеличиваться по мере оживления мировой экономики после кризиса.

Драйвером роста, среди прочего, являются центральные банки Европы, которые продолжают вливать большие средства в экономики тех или иных стран, несмотря на риски увеличения уровня инфляции.

Это, в свою очередь, приведет к повышению стоимости конечной продукции. Например, с начала 2021 уже фиксируется повышение стоимости на сталь, медь, кукурузу и прочее сырье.

При этом издание прогнозирует, что к началу следующего года цены поднимутся еще примерно на 10%.