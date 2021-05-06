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Медведчук попал в список Forbes, а состояние Ахметова выросло в 2,7 раза

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Медведчук попал в список Forbes, а состояние Ахметова выросло в 2,7 раза

Журнал Forbes Украина оценил состояние первой сотни самых богатых украинцев в $44,5 млрд. Рост их богатства составил 42%.

Как следствие - входной билет в сотню подорожал на треть, до $ 125 млн, пишет журнал.

За год список обновился на 21%: 14 участников попали в перечень впервые, семеро - вернулись после перерыва. Среди абсолютных новичков наибольшее представительство - в IT и энергетике.

Издание отмечает, что на руку богатым украинцам сыграл рост котировок ключевых экспортных товаров - нефти, стали, пшеницы и кукурузы. Для не сырьевых активов имел место эффект низкой базы сравнения: прошлогодние оценки формировались на фоне неопределенности, смешанной с паникой.

Как в прошлые годы первые места занимают олигархи Украины, которым принадлежат сырьевые активы. Соотвествно, вследствие роста цен на руду сталь и зерно, выросла и оценка их богатства.

Состояние Рината Ахметова выросло с $2,8 млрд до $7,6 млрд, Виктора Пинчука - $1,4 млрд до $2,5 млрд, Константина Жеваго - с $1,1 млрд до $2,4 млрд.

Состояние Игоря Коломойского журнал оценил в $1,8 млрд, его партнёра Геннадия Боголюбова - $1,7 млрд, владельцев Эпицентра Александра и Галины Герег - у $1,7 млрд.

Среди новых участников в списке Forbes оказался Виктор Медведчук – прокремлевский политик и кум президент РФ В.Путина. Его состояние журнал оценил в $620 млн.

Медведчук попал в список Forbes, а состояние Ахметова выросло в 2,7 раза 01

Джерело:  Forbes


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Топ коментарі
+26
Так. Борьба с олигархатом в самом апогее. Зебобики. Шо скажете?
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06.05.2021 10:53
+17
Не даром 73% за членомграя голоса отдали, слава охметову и его клоуну !
Даёшь повышение комуналки и тарифов !
Уря! Бабада! Айкос! Корабельная сосна !
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06.05.2021 11:01
+17
Янелох "поборов" олігархів, а "73%лішбинеПорох" здали в обмінники рекордну кількість валюти. Мабуть "кінець епохи бідності" вирішили відсвяткувати.
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06.05.2021 11:09
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Так. Борьба с олигархатом в самом апогее. Зебобики. Шо скажете?
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06.05.2021 10:53 Відповісти
ахметка при янике так не подимался как при зеленском
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06.05.2021 21:42 Відповісти
Ахметка рос всегда, самый талантливый птенец Кучмы
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06.05.2021 22:10 Відповісти
А что тебе не нравится? Была борьба в предыдущие 5 лет что ли?!
У зебобиков есть выбор на следующих выборах как раз, а вот у тебя нет!
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07.05.2021 13:08 Відповісти
від України в списку -одні пдараси.
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06.05.2021 11:00 Відповісти
а разве не за это "простой нарИд" голо совали? Медведчук попал в список Forbes, а состояние Ахметова выросло в 2,7 раза - Цензор.НЕТ 4646
за слуг урода и их шестерку.. в т.ч. рекламирующего товары своих хозяев.. например из эпицентра.
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06.05.2021 11:31 Відповісти
Не даром 73% за членомграя голоса отдали, слава охметову и его клоуну !
Даёшь повышение комуналки и тарифов !
Уря! Бабада! Айкос! Корабельная сосна !
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06.05.2021 11:01 Відповісти
Янелох "поборов" олігархів, а "73%лішбинеПорох" здали в обмінники рекордну кількість валюти. Мабуть "кінець епохи бідності" вирішили відсвяткувати.
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06.05.2021 11:09 Відповісти
Медведчук попал в список Forbes, а состояние Ахметова выросло в 2,7 раза - Цензор.НЕТ 81
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06.05.2021 11:28 Відповісти
ну - це працюї уже всі останні 30- ть років новітньої ...- нічого нового
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06.05.2021 18:04 Відповісти
В список олигархов проник один не олигарх. Проник не корысти ради, а как агент совести, что бы развалить олигархию изнутри.))))))))))))))))))
Правильно, порохоботики?
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06.05.2021 11:11 Відповісти
у зебило-кацапа Афанасий Александров проникший в список медведчук за "агента совести"? Медведчук попал в список Forbes, а состояние Ахметова выросло в 2,7 раза - Цензор.НЕТ 1087

неудивительно, ведь 73% зебилов и 87% ватников рашки - воистину "мышебратья" по идиотизму и отсутствию мозгов Медведчук попал в список Forbes, а состояние Ахметова выросло в 2,7 раза - Цензор.НЕТ 6826
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06.05.2021 11:28 Відповісти
Зе-тыпил, такой взрослый вырос, а до сих пор не смог понять:
чем олигарх отличается от просто успешного бизнесмена!
Не удивительно, что ты не смог понять, чем актер в юмористическом сериале отличается от Президента.
Медведчук попал в список Forbes, а состояние Ахметова выросло в 2,7 раза - Цензор.НЕТ 1911
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06.05.2021 13:58 Відповісти
чем олигарх отличается от просто успешного бизнесмена!

Простой успешный бизнесмен не имеет своей партии и телеканалов. Медведчук попал в список Forbes, а состояние Ахметова выросло в 2,7 раза - Цензор.НЕТ 2247
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06.05.2021 18:36 Відповісти
"Вовочка, садись - ДВОЙКА!" (с)
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06.05.2021 19:26 Відповісти
Зебіли , сховайтеся , нарешті , щоб вами й не смерділо . А ви стаєте все більше агресивніші (сидячи на клавіатурі) . Та ще й афанасії з кацапськими "тємнікамі" .
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07.05.2021 03:50 Відповісти
Кому война, а кому и мать родная!
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06.05.2021 11:31 Відповісти
Сосут суки кровь с земли и с народа
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06.05.2021 12:16 Відповісти
По кожному з України хто у списку Forbes буде проведено ретельне розслідування, як й з відки статки? Скільки сплотив податку? Зв'язки з криміналом?
Це станеться коли до влади прийдуть Патріоти України.
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06.05.2021 12:43 Відповісти
пока живы "олигархи" к власти будут приходить только они или их ставленники, долго ждать
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06.05.2021 22:15 Відповісти
Американцы этому упырю визу не дают из-за сомнительного прошлого даже при условии что он влил миллиарды в шахты в Вирджинии, а у наших правоохоронців к нему нет вопросов.
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06.05.2021 13:28 Відповісти
хАваков давній кореш коломойші....- і так все дальше...- як може бути інакше....
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06.05.2021 18:03 Відповісти
Украина не бедная страна, Украина обворованная страна!
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06.05.2021 15:15 Відповісти
чого бідний - бо дурний...., а чого дурний - бо бідний ....- вічна дилема Медведчук попал в список Forbes, а состояние Ахметова выросло в 2,7 раза - Цензор.НЕТ 7733
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06.05.2021 18:01 Відповісти
Ще одне багате обізвалося . Твої кацапи одноязичниє перестануть разом зі своїми холуями обкрадати - буде Україна найбагатшою . Якщо й зараз є люди , які добре працюють і добре заробляють . І є ті , хто Україну захищає . Так що не треба пісяти , рускій .
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07.05.2021 03:57 Відповісти
Фиерично Медведчук попал в список Forbes, а состояние Ахметова выросло в 2,7 раза - Цензор.НЕТ 8436 Медведчук попал в список Forbes, а состояние Ахметова выросло в 2,7 раза - Цензор.НЕТ 8436 Медведчук попал в список Forbes, а состояние Ахметова выросло в 2,7 раза - Цензор.НЕТ 8436 Закон природы, если 95% населения потеряли деньги , то у 5% они появились закон сохранения масс или энергии Медведчук попал в список Forbes, а состояние Ахметова выросло в 2,7 раза - Цензор.НЕТ 7080 А население и дальше может голосовать за Зеленского , Тимошенко ,Бойко Медведчук попал в список Forbes, а состояние Ахметова выросло в 2,7 раза - Цензор.НЕТ 163
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06.05.2021 15:29 Відповісти
Медведчук попал в список Forbes, а состояние Ахметова выросло в 2,7 раза - Цензор.НЕТ 2125 Aleksiey Ykropovich , стесняюсь спросить , а когда , это когда случиться , ваша фамилия случайно не Кларк или Стругацкий , с таким населением вероятность такого события стремиться к нулю Медведчук попал в список Forbes, а состояние Ахметова выросло в 2,7 раза - Цензор.НЕТ 2180 хотя надежда есть .
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06.05.2021 15:34 Відповісти
Почему показали первую десятку? Покажите первых 6, чтоб порохоботы срач развели!
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06.05.2021 16:14 Відповісти
вот почему-то из остальных 9-ти у тебя ни к кому нет вопросов.
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06.05.2021 19:26 Відповісти
не найшов себе в списку ....- а ви .... Медведчук попал в список Forbes, а состояние Ахметова выросло в 2,7 раза - Цензор.НЕТ 86
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06.05.2021 18:00 Відповісти
Кінець епохи бідності настав!
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06.05.2021 18:15 Відповісти
Медведчук попал в список Forbes, а состояние Ахметова выросло в 2,7 раза - Цензор.НЕТ 1669
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06.05.2021 18:43 Відповісти
Пандемія! Економічна криза!
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06.05.2021 19:47 Відповісти
"Раз в стране бродят какие-то деньги, то должны быть люди у которых их много"(с) О. Бендер
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06.05.2021 20:01 Відповісти
Список этот -полная профанация. У Коломойского меньше денех чем у Жеваги? А куда 5,5 ярда только из Привата подевались ? Анекдот ходячий.
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06.05.2021 22:51 Відповісти
Так это только те деньги которые засветили. Понятно что основную часть прячут по офшорам и понятно что Беня сейчас реально второй после Ахметова. Но и Ахметов и Пинчук и Фирташ и Жеваго-у них тоже полно денег в офшорах,гораздо больше чем Форбс показывает.
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06.05.2021 23:14 Відповісти
Там кэш в принципе есть только у Коломойского и Ярославского. Ахметов закредитован по помидоры. Жевага вообще банкрот по сути По Фирташу нет информации.
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06.05.2021 23:38 Відповісти
А Вам как Ахметовов с Жеваго на вайбер скидывают информацию как у них дела и сколько у них кэша и где оно лежит?гы.гы......
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07.05.2021 14:14 Відповісти
Мне скидывают. Тебе-нет. Поэтому читай и вникай.
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07.05.2021 21:40 Відповісти
Форбс офшорные активы просто не учитывает. А если там копнуть, тот много интересного засветится.
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06.05.2021 23:21 Відповісти
то все-таки "Кінець епохи бідності!" наступив при зелен-ому, але не для нас...
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07.05.2021 00:31 Відповісти
символично, что на первом месте-бандит гудок ахметович.
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07.05.2021 10:38 Відповісти
Вот Вовка молодец, ишь как Медведчука щимит.
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07.05.2021 12:18 Відповісти
цензор вкидывает пищу для порохоботов. Капитализация активов поднялась у металлургов из-за поднятия мировых цен на железо почти в два раза.Вот и весь рост.Завтра пойдет вниз цена,капитализация упадет.Статья ни о чеом.
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07.05.2021 14:22 Відповісти
Україна для олігархів, при теперішній, мерзотній, "зеленій" владі - це просто "Ельдорадо", клондайк"! (В переносном смысле «эльдорадо» называют место, где можно быстро обогатиться). І всі вони ("тварі") під "шумок" це роблять. Хоча і раніше це було. Але, що обіцяла ця нинішня влада? - деолігархизацію! І що, ми всі наївні її ще чекаємо?!
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07.05.2021 15:17 Відповісти
по ринату ответ прост. он здесь https://www.eurofer.eu/statistics/production-of-crude-steel/all-qualities/
доборолись с СО2. В Европе жуткий дефицит металлопроката, поэтому цены захмарні. Таких цен не было даже в первой половине на всю голову больного 2008 года. Но это пройдет...
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07.05.2021 16:19 Відповісти
Воруют вот и миллионеры
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07.05.2021 22:05 Відповісти
 
 