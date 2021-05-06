До июня Рада должна принять все законы для получения транша МВФ, – Арахамия

До 1 июня Верховная Рада примет все необходимые законы для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках выделения транша Украине на $5 млрд, сообщил Reuters глава фракции "СН" Давид Арахамия, передает пресс-служба Слуги Народа.

Речь об окончательном принятии закона об уголовном наказании чиновников за ложь в декларациях и о внесении изменений в закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Также планируется внести изменения в закон о Национальном банке для укрепления его независимости.

"1 июня для нас – крайний срок. И правительство, и парламент, и Офис президента намерены придерживаться этой даты", - отметил Арахамия.

Ранее между Украиной и международными донорами существовали разногласия по поводу того, кто должен получить большинство голосов при назначении директора НАБУ, рассказал глава фракции "СН".

В тоже время, добавил он, пока модель принятия такого решения еще неизвестна, но она должна быть компромиссной.

Сейчас Украина находится в 18 месячной программе stand-by на $5 млрд.

Первый транш в размере $ 2,1 млрд Украина получила сразу после утверждения программы - 9 июня 2020 года.

Однако после того МВФ поставил на паузу выделения Украине следующих траншей.

На это был ряд причин. Среди них вмешательства власти в работу НБУ, НАБУ и САП.

Сейчас независимость работы Нацбанка, НАБУ и САП остаются в приоритете МВФ. Кроме того фонд настаивает на отмене искусственных ограничений цен на энергоресурсы для населения, в частности цен на газ, которые правительство административно ограничил зимой этого года.

Также Верховная Рада должна принять закон о Высшем совете правосудия и правки в закон о Нацбанке.

По словам главы НБУ Шевченко, в этом году Украина рассчитывает на два транша от МВФ в рамках программы stand-by. Это без учета возможных $2,7 млрд, полученных от эмиссии СПЗ.

Как сообщал БизнесЦензор, в 2021 году Украина дополнительно получит от МВФ $2,7 млрд.