Венедиктова сменила главного прокурора по делу "Роттердам+"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сменила старшого группы прокуроров по так называемому делу "Роттердам+" Виталия Пономаренко, который трижды принимал решение закрыть расследование.

Об этом Венедиктова сообщила на своей странице в сети Facebook, не уточнив, кто будет заниматься расследованием вместо Пономаренко.

Она напомнила, что прокурор трижды принимал решение о закрытии производства по делу и три раза его решения были отменены: 1 раз вынес постановление об отмене ВАКС и еще 2 раза соответствующие постановления отменил и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

"Три раза закрыть дело и три раза получить отмену постановления о закрытии – это много. Вопрос настолько важный и резонансный, что места для процессуальных ошибок нет. Сегодня утром мной принято решение о замене старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Р+", – сообщила Венедиктова.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як прокуратура зливає справу Роттердам+

Как сообщалось, ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) неоднократно призывало генпрокурора Ирину Венедиктову сменить старшего группы прокуроров по делу "Роттердам+".

Напомним, в апреле руководитель группы прокуроров по делу "Роттердам+" Виталий Пономаренко в третий раз принял решение закрыть расследование, в качестве подозреваемых в котором проходят ряд менеджеров ДТЭК Рината Ахметова и бывших чиновников НКРЭКУ. Однако и.о. главы САП Максим Грищук отменил это решение. Аналогичным образом решение прокурора закрыть дело было отменено в январе.

Посла этого генеральный прокурор Ирина Венедиктова 29 января анонсировала проверку прокурора Пономаренко.

27 августа 2020 года этот же прокурор САП Виталий Пономаренко уже принимал решение закрыть дело так называемой формулы "Роттердам+". НАБУ обжаловало постановление о закрытии дела у исполняющего обязанности руководителя САП Максима Грищука и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, однако генпрокурор отказалась возобновлять дело.

Однако в конце октября 2020 года следственная судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник решила возобновить уголовное производство по делу так называемой формуле "Роттердам+" по иску "Никопольского завода ферросплавов".

Во время рассмотрения в ВАКС жалобы на закрытие дела "Роттердам+" было установлено, что дело было закрыто до того, как новой экспертизой в нем был подтвержден факт убытков от применения указанной формулы почти на 40 млрд грн.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.