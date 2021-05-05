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Власти Польши не заметили значительного притока медиков из Украины

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Власти Польши не заметили значительного притока медиков из Украины

Ожидаемого оттока украинских медиков в Польшу не наблюдается – в 2020 году на работу в Польше устроился всего 41 врач из Украины и 11 медсестер.

Об этом свидетельствуют данные польского Министерства развития, труда и технологий, сообщает аналитический центр компании по трудоустройству Gremi Personal.

Согласно данным Высшей врачебной палаты, в Польше в целом работает 1 594 иностранных врачей – из Украины (550) и Беларуси (330), России (57) и других стран.

Допуском к профессии и контролем практики врача-иностранца в Польше занимается имеенно Высшая врачебная палата. На начало апреля 2021 года в ее региональные подразделений было подано лишь 29 заявлений от иностранцев на получение ограниченного права на профессиональную врачебную деятельность, из которых 10 получили положительное заключение, 3 – отрицательное, остальные находятся на рассмотрении.

Таким образом, значительного оттока квалифицированного медицинского персонала из Украины в Польшу не наблюдается, несмотря на то, что с ноября 2020 года Польша упростила условия для трудоустройства врачей из Украины и Беларуси, чтобы покрыть дефицит медицинских кадров.

Минздрав Польши обвинял руководителей региональных врачебных советов Польши в попытке сохранить монополию. В свою очередь они заявили, что вынуждены тщательно проверять документы из-за наличия сомнений в профессионализме врачей из Украины или Беларуси, которые получают специальность через год-полтора после окончания университета, а также в их уровне владения польским языком.

Аналитический центр Gremi Personal костатирует, что украиснких медиков сначала привлекла ​​возможность приступить к работе в Польше без необходимости предварительной процедуры подтверждения диплома, которая ранее длилась более двух лет. Однако на практике оказалось, что процедуры все равно остаются достаточно сложными.

Автор: Михайло Орлюк
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Добре , як-що дехто сховав "документ" , який купив при Овочі ...
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05.05.2021 21:30 Відповісти
 
 