Правление "Нафтогаза" заявило о невозможности продолжать работу из-за отставки набсовета

Члены правления НАК "Нафтогаз Украины" призвали Кабинет министров урегулировать ситуацию с подавшим в отставку наблюдательным советом компании до 14 мая, в противном случае правление компании также не сможет продолжить работу.

Соответствующее заявление члены правления "Нафтогаза" Сергей Перелома, Петер ван Дрил, Отто Ватерландер и Ярослав Теклюк опубликовали на своих страницах в Facebook.

"Для такой сложной и важной компании, как "Нафтогаз", чрезвычайно важным является наличие хорошо функционирующего и достойного доверия набсовета, а также надлежащего корпоративного управления. Отставка всех членов наблюдательного совета вступает в силу с 14 мая. Без урегулирования ситуации до этой даты члены правления не смогут продолжать выполнять свои обязанности", – сказано в заявлении.

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Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко без решения наблюдательного совета. Ради этого Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля. В то же время с 5 мая должен быть объявлен конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза".

В Кабмине ожидали, что действующий состав набсовета продолжит осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей. Однако независимые члены набсовета обвинили Кабмин в нарушении процедуры смены главы компании и досрочно подали в отставку.

Схему смены глава "Нафтогаза" также раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.