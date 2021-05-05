Кабмин лишил права на субсидию семьи безработных и заробитчан
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Кабинет министров существенно ограничил круг домохозяйств, которые смогут претендовать на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Как передает БизнесЦензор, соответвующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина №420 от 14 апреля, которое обнародовано на официальном правительственном портале и применяется с 1 мая.
Согласно документу, с мая 2021 года назначение жилищной субсидии осуществляется только после представления нового заявления и декларации о доходах и расходах.
При этом существенно расширен перечень случаев, когда жилищная субсидия не назначается.
В частности, субсидию не смогут получить домохозяйства, если кто-то из их состава имеет транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда и прицепа), либо владеет двумя транспортными средствами, с года выпуска которых прошло менее 15 лет.
Субсидию также не будут назначать, если в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста, у которых отсутствуют официальные доходы, либо среднемесячный совокупный доход меньше размера минимальной заработной платы (за исключением сучаев, если такие члены семьи учились на дневной форме обучения или зарегистрированы в службе занятости как безработные, находились в местах лишения свободы, либо получали любые государственные пособия или соцпомощь, включая пособие по частичной безработице на период карантина).
Кроме того, на получение субсидии не смогут претендовать домохозяйства, члены которых находились за границей совокупно более 60 дней (кроме обучения, служебных командировок, лечения или ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, что подтверждается соответствующими документами).
Также право на субсидию теряют домохозяйства, если любой из его членов в течение 12 месяцев перед обращением за назначением помощи совершил покупку на сумму более 50 тыс. грн, в том числе валюты, ценных бумаг, виртуальных активов, строительных материалов.
Судсидия также не назначается, что любой из состава домохозяйства имеет в собственности более одного жилого помещения (квартиру, дом), кроме жилья, расположенного на временно оккупированной территории, либо имеет депозит, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума.
Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году получатели субсидий должны будут подать новые заявления и декларации, чтобы продолжить получать помощь. В прошлом году всем получателям субсидий она была назначена на новый период автоматически.
Будь ласка, зачекайте...
А тому - "Не ссать! Стоять! *******!" (С) Горький Лук
повною інертністю суспільства в боротьбі за свої права та роз'єднаністю патріотів скажу наступне:
-Або українське суспільство складається в своїй більшості виключно з олігархів
-Або з баранів...
Бо я з остаточним визначенням характеристики нинішнього стану нашого суспільства ВЖЕ на "роздоріжжі"...
Наріт не хоче користатися розумом, не хоче брати на себе будь-яку відповідальність і таке інше. А тому їх цікавить виключно збільшення пайки. Бо, наприклад, в Нені переважна кількість зе!виборців гроші отримують, а не заробляють власноруч.
P.S. Нащо вам то "роздоріжжя", барани, вони й є - барани.
P.P.S. До речі, лайфхак. Коли почалася пандемія я, спостерігая за оточуючими, почуваюся персонажем фільму про зомбі-апокаліпсіс. Зберігаю спокій та тримаю набої сухими. Що і вам раджу.
Середній клас обкрадається клоунами чи не найбільше
- Гениально! Гениально, как всё истинное.
- Именно на уровне груди. Шестьдесят шесть. Я не разрешу опускать линию талии на бёдра. Сто пятьдесят пять. В конце концов, мы - центр Европы, я не позволю всяким там испанцам диктовать нам условия. Хотите отрезной рукав - пожалуйста. Хотите плиссированную юбку с вытачками - принимаю и это. Но опускать линию талии - не дам.
Регіональні категорії
Антон Грушецький повідомив, що у другому турі Володимир Зеленський став переможцем в усіх регіонах. Він пояснив, що відносно найнижчою підтримка новообраного президента була на заході України - 57% голосів. В решті регіонів не менше ніж 70% українців проголосувало за Зеленського.
«Регіональна структура - це тісний зв'язок регіону проживання і голосування виборців. Так, Володимир Зеленський переміг у всіх регіонах України, крім Львівської області. Але якщо брати макрорегіони - захід, центр, південь, схід - то вона фактично відносно була найнижчою на Заході України, де 57% проголосували за нього. Натомість в усіх інших регіонах не менше 70% підтримали Володимира Зеленського», - сказав Антон Грушецький.
Він також прокоментував, що чимдалі на схід України підтримка Зеленського зростає до 87% голосів.
Суспільні групи за типом поселення
«Є відмінності в голосуванні і за типом населеного пункту, серед жителів обласних центрів 68% віддали свій голос за Володимира Зеленського», - зазначив заступник директора КМІС.
у населених пунктах 20-49 тис. жителів у Зеленського підтримка 64%, серед жителів сіл і міст зі 50-100 тис. населення більшість також проголосувала за Зеленського.
Гендерні групи
«Якщо говорити про гендерні групи - чоловіків і жінок, то це той випадок, коли підтримка кандидатів практично не пов'язана зі статтю людини. Так, серед чоловіків - 72% опитаних підтримали Володимира Зеленського. Серед жінок - 73%», - зазначив Антон Грушецький.
Вікові категорії
Більш помітний звʼязок підтримки того чи іншого кандидата простежується залежно від віку респондентів, хоча він став менш виразним, ніж був у першому турі. І хоча Зеленський є лідером в усіх вікових групах виборців, проте найвищу підтримку він має серед наймолодших.
За Зеленського найбільше (80%) проголосували люди віком до 30 років. Далі рівень підтримки Зеленського знижується поступово з віком до 70% серед людей у віці 60 років і старше.
«серед всіх вікових груп переважна більшість підтримала Зеленського», - пояснив Антон Грушецький.
Суспільні групи за рівнем освіти
Аналогічним є звʼязок і з освітою.
«Серед людей, які мають освіту не вище середньої спеціальної, близько 75%-82% підтримали Володимира Зеленського. Так само і щодо осіб із незакінченою вищою освітою», - зазначив соціолог. Однак серед людей з вищою освітою Зеленський втратив декілька відсотків.
«Серед осіб із вищою освітою рейтинг Зеленського знижується до 67%.
А решта нехай вкалує.
Але ми ж тут про субсидії говоримо. В квартирі скільки людей живе, який місячний прибуток домоволодіння? 4500грн, 9000 і 13500 - різниця є, погодьтесь.Ще можна проаналізувати скільки годин на місяць людина працює. Якщо чувак працює 3 години в день і отримує 4500 за місяць, то може х-р йому, а не субсидію, хай піднапружиться, як всі ми?