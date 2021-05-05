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Кабмин лишил права на субсидию семьи безработных и заробитчан

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

Кабмин лишил права на субсидию семьи безработных и заробитчан

Кабинет министров существенно ограничил круг домохозяйств, которые смогут претендовать на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как передает БизнесЦензор, соответвующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина №420 от 14 апреля, которое обнародовано на официальном правительственном портале и применяется с 1 мая.

Согласно документу, с мая 2021 года назначение жилищной субсидии осуществляется только после представления нового заявления и декларации о доходах и расходах.

При этом существенно расширен перечень случаев, когда жилищная субсидия не назначается.

В частности, субсидию не смогут получить домохозяйства, если кто-то из их состава имеет транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда и прицепа), либо владеет двумя транспортными средствами, с года выпуска которых прошло менее 15 лет.

Субсидию также не будут назначать, если в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста, у которых отсутствуют официальные доходы, либо среднемесячный совокупный доход меньше размера минимальной заработной платы (за исключением сучаев, если такие члены семьи учились на дневной форме обучения или зарегистрированы в службе занятости как безработные, находились в местах лишения свободы, либо получали любые государственные пособия или соцпомощь, включая пособие по частичной безработице на период карантина).

Кроме того, на получение субсидии не смогут претендовать домохозяйства, члены которых находились за границей совокупно более 60 дней (кроме обучения, служебных командировок, лечения или ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, что подтверждается соответствующими документами).

Также право на субсидию теряют домохозяйства, если любой из его членов в течение 12 месяцев перед обращением за назначением помощи совершил покупку на сумму более 50 тыс. грн, в том числе валюты, ценных бумаг, виртуальных активов, строительных материалов.

Судсидия также не назначается, что любой из состава домохозяйства имеет в собственности более одного жилого помещения (квартиру, дом), кроме жилья, расположенного на временно оккупированной территории, либо имеет депозит, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году получатели субсидий должны будут подать новые заявления и декларации, чтобы продолжить получать помощь. В прошлом году всем получателям субсидий она была назначена на новый период автоматически.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+33
Зебобики, пляшем. Махаем и пляшем. Или наоборот. И радуемся)
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05.05.2021 16:18
+21
еще как есть. серьезная часть избирателей клоуна - это старики А их миллионы. Они пострадают очень круто. Кто-то в том числе и от отмены субсидий. И все абсолютно - от роста цен на продукты, лекарства, лечения и т.д. Для среднего класса: это удар по покупателям, которые и кормят этот средний класс. Нет денег у клиента, нет денег у среднего класса. И средний класс потихоньку превращается в бомжей. Поэтому есть смысл беспокоиться всем.
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05.05.2021 19:11
+14
Ахахаха Кабмин лишил права на субсидию семьи безработных и заробитчан - Цензор.НЕТ 6275 Средний класс за ЗЕ Кабмин лишил права на субсидию семьи безработных и заробитчан - Цензор.НЕТ 6275 Ахахахах Кабмин лишил права на субсидию семьи безработных и заробитчан - Цензор.НЕТ 2038 особенно ФОПы после 8 тыс грн Кабмин лишил права на субсидию семьи безработных и заробитчан - Цензор.НЕТ 6275
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05.05.2021 20:50
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Зебобики, пляшем. Махаем и пляшем. Или наоборот. И радуемся)
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05.05.2021 16:18 Відповісти
Постраждають в першу чергу виборці порошенка та партії регіонів, тому Зеленському, за якого голосує середній клас, немає за що перейматись.
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05.05.2021 19:04 Відповісти
еще как есть. серьезная часть избирателей клоуна - это старики А их миллионы. Они пострадают очень круто. Кто-то в том числе и от отмены субсидий. И все абсолютно - от роста цен на продукты, лекарства, лечения и т.д. Для среднего класса: это удар по покупателям, которые и кормят этот средний класс. Нет денег у клиента, нет денег у среднего класса. И средний класс потихоньку превращается в бомжей. Поэтому есть смысл беспокоиться всем.
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05.05.2021 19:11 Відповісти
Який сенс хвилюватись? ЗЕ!виборці знов затягнуть мантри "Нас обманулі" та "Ми нє етого хатєлі". Хитродупі ФОПи отримають те, за що голосували. А всі розумні давно знають, хто прийшов до влади.

А тому - "Не ссать! Стоять! *******!" (С) Горький Лук
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06.05.2021 07:44 Відповісти
Кабмин лишил права на субсидию семьи безработных и заробитчан - Цензор.НЕТ 7549
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06.05.2021 15:06 Відповісти
Зміни в наданні дотацій абсолютно справедливі і їх потрібно було запроваджувати відразу, а не давати дотації всім підряд! Є нерухомість - здавай в оренду або продавай і сплачуй за квартиру. Вся ця нерухомість здається і приносить доходи, а потім держава ще й сплачує дотації, а на справді зубожілих та лікування хворих дітей не вистачає грошей!
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06.05.2021 18:17 Відповісти
Стосовно "зросту" рейтингу ЗЕ, СН, та майже

повною інертністю суспільства в боротьбі за свої права та роз'єднаністю патріотів скажу наступне:

-Або українське суспільство складається в своїй більшості виключно з олігархів

-Або з баранів...

Бо я з остаточним визначенням характеристики нинішнього стану нашого суспільства ВЖЕ на "роздоріжжі"...
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06.05.2021 19:48 Відповісти
Моя думка - з баранів! Але це зараз світовий тренд. (а можливо, що й не тільки зараз)

Наріт не хоче користатися розумом, не хоче брати на себе будь-яку відповідальність і таке інше. А тому їх цікавить виключно збільшення пайки. Бо, наприклад, в Нені переважна кількість зе!виборців гроші отримують, а не заробляють власноруч.

P.S. Нащо вам то "роздоріжжя", барани, вони й є - барани.
P.P.S. До речі, лайфхак. Коли почалася пандемія я, спостерігая за оточуючими, почуваюся персонажем фільму про зомбі-апокаліпсіс. Зберігаю спокій та тримаю набої сухими. Що і вам раджу.
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06.05.2021 20:27 Відповісти
Посмотреть сватів)
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06.05.2021 13:02 Відповісти
..а Игорьку по барабану! Он на полном медицинском гособеспечении и даже кровать с привязными ремнями ему новую поставили. Как никак цензоровская знаменитость!)))
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06.05.2021 18:03 Відповісти
)))))))))))))))
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06.05.2021 19:02 Відповісти
Ахахаха Кабмин лишил права на субсидию семьи безработных и заробитчан - Цензор.НЕТ 6275 Средний класс за ЗЕ Кабмин лишил права на субсидию семьи безработных и заробитчан - Цензор.НЕТ 6275 Ахахахах Кабмин лишил права на субсидию семьи безработных и заробитчан - Цензор.НЕТ 2038 особенно ФОПы после 8 тыс грн Кабмин лишил права на субсидию семьи безработных и заробитчан - Цензор.НЕТ 6275
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05.05.2021 20:50 Відповісти
ФОПи отримують кредити 5-7-9% яких вони ніколи б не отримали від жлоба порошенка і тому ФОПи за Зеленського!
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06.05.2021 18:18 Відповісти
верни телефон врачу!
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06.05.2021 19:03 Відповісти
.. от Игорёк ..гадёныш... перегрыз новые кожаные ремни.... и вырвался..))) Сейчас начнёт лупить по клавишам ...)))
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06.05.2021 19:20 Відповісти
гарний стьоб )))
Середній клас обкрадається клоунами чи не найбільше
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06.05.2021 11:28 Відповісти
Але ж і можливості в середнього класу сьогодні більші ніж за часів попередників. Хочеш кредит на квартиру - будь ласка, хочеш кредит на бізнес - бери з відсотками менше інфляції, отже даром, хочеш пільги та допомогу своєму бізнесу в зв'язку з коронавірусом - отримуй! Середній клас зараз отримує в рази більше реальної допомоги ніж за будь якого іншого Президента!
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06.05.2021 18:20 Відповісти
Как вы думаете, где мы будем делать талию? На уровне груди!
- Гениально! Гениально, как всё истинное.
- Именно на уровне груди. Шестьдесят шесть. Я не разрешу опускать линию талии на бёдра. Сто пятьдесят пять. В конце концов, мы - центр Европы, я не позволю всяким там испанцам диктовать нам условия. Хотите отрезной рукав - пожалуйста. Хотите плиссированную юбку с вытачками - принимаю и это. Но опускать линию талии - не дам.
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06.05.2021 20:31 Відповісти
дурачок☝️ за зелю проголосовало 73%.ты хочешь сказать в Украине 73% среднего класса???
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06.05.2021 14:14 Відповісти
Як проголосували різні соціально-демографічні групи виборців?
Регіональні категорії
Антон Грушецький повідомив, що у другому турі Володимир Зеленський став переможцем в усіх регіонах. Він пояснив, що відносно найнижчою підтримка новообраного президента була на заході України - 57% голосів. В решті регіонів не менше ніж 70% українців проголосувало за Зеленського.
«Регіональна структура - це тісний зв'язок регіону проживання і голосування виборців. Так, Володимир Зеленський переміг у всіх регіонах України, крім Львівської області. Але якщо брати макрорегіони - захід, центр, південь, схід - то вона фактично відносно була найнижчою на Заході України, де 57% проголосували за нього. Натомість в усіх інших регіонах не менше 70% підтримали Володимира Зеленського», - сказав Антон Грушецький.
Він також прокоментував, що чимдалі на схід України підтримка Зеленського зростає до 87% голосів.
Суспільні групи за типом поселення
«Є відмінності в голосуванні і за типом населеного пункту, серед жителів обласних центрів 68% віддали свій голос за Володимира Зеленського», - зазначив заступник директора КМІС.
у населених пунктах 20-49 тис. жителів у Зеленського підтримка 64%, серед жителів сіл і міст зі 50-100 тис. населення більшість також проголосувала за Зеленського.
Гендерні групи
«Якщо говорити про гендерні групи - чоловіків і жінок, то це той випадок, коли підтримка кандидатів практично не пов'язана зі статтю людини. Так, серед чоловіків - 72% опитаних підтримали Володимира Зеленського. Серед жінок - 73%», - зазначив Антон Грушецький.
Вікові категорії
Більш помітний звʼязок підтримки того чи іншого кандидата простежується залежно від віку респондентів, хоча він став менш виразним, ніж був у першому турі. І хоча Зеленський є лідером в усіх вікових групах виборців, проте найвищу підтримку він має серед наймолодших.
За Зеленського найбільше (80%) проголосували люди віком до 30 років. Далі рівень підтримки Зеленського знижується поступово з віком до 70% серед людей у віці 60 років і старше.
«серед всіх вікових груп переважна більшість підтримала Зеленського», - пояснив Антон Грушецький.
Суспільні групи за рівнем освіти
Аналогічним є звʼязок і з освітою.
«Серед людей, які мають освіту не вище середньої спеціальної, близько 75%-82% підтримали Володимира Зеленського. Так само і щодо осіб із незакінченою вищою освітою», - зазначив соціолог. Однак серед людей з вищою освітою Зеленський втратив декілька відсотків.
«Серед осіб із вищою освітою рейтинг Зеленського знижується до 67%.
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06.05.2021 18:28 Відповісти
паприколу-у-у-у-у
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05.05.2021 19:44 Відповісти
Читаем заголовок: "лишил права на субсидию семьи безработных". Далее в тексте читаем: "за исключением ****** ...зарегистрированы в службе занятости как безработные". Возникает один вопрос, а что вы, те кто пишет это курите? Ну не понимаете о чем речь зачем писать? Или хайп в заголовке?
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05.05.2021 16:20 Відповісти
Нюанс в том, что в статусе безработного на бирже можно находиться в пределах 1 года (или после 2-х отказов от предоставляемых вакансий)
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05.05.2021 23:13 Відповісти
То о чем вы написали касается выплаты пособия по безработице. А находиться в статусе безработного без выплаты пособия можно хоть 10 лет
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06.05.2021 09:17 Відповісти
Верно. Но как в данном случае будет трактоваться нахождение в статусе безработного более 1 года? По иным соц выплатам, если нет работы год - лишают.
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06.05.2021 12:58 Відповісти
они бы хотели никто не работать и субсидии иметь,вот и вся печаль Кабмин лишил права на субсидию семьи безработных и заробитчан - Цензор.НЕТ 8348
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06.05.2021 08:53 Відповісти
ну громадяни можуть собі таке дозволити )))
А решта нехай вкалує.
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06.05.2021 11:30 Відповісти
Слава Украине! Я другой такой страны не знаю где так вольно дышит человек!
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05.05.2021 16:31 Відповісти
все пізнаеться в порівнянні - все в порівнянні (нехочу ні про Туркменістан...., чи КНДР) ....- не нарікаймо.... Кабмин лишил права на субсидию семьи безработных и заробитчан - Цензор.НЕТ 7783
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05.05.2021 18:06 Відповісти
Я так довго чекав ,і коли вже те зубоження закінчиться? І ось воно щастя!
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05.05.2021 16:48 Відповісти
Я так довго чекав ,і коли вже те зубоження закінчиться? І ось воно щастя!
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05.05.2021 17:00 Відповісти
Ну , что 73% зедебилов?? Продолжаем улыбаться действиями вашего президента -неуча!!
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05.05.2021 17:04 Відповісти
а вам не здається, що не лише держава, а й сама людина повинна піклуватись про себе?
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05.05.2021 17:32 Відповісти
Мені - здається. Субсидія - для реально бідних. Крапка.
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05.05.2021 17:41 Відповісти
Месячная зарплата 4 500 гривен это человек бедный или не бедный?
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06.05.2021 07:17 Відповісти
це менше за мінімальну з/п.
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06.05.2021 11:31 Відповісти
Это чистыми на руки
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06.05.2021 11:52 Відповісти
Якщо гроші "чужі". Якщо свої, то треба правильно рахувати: з МЗП 6000,00 грн. утримується прибутковий податок 18% + військовий збір 1,5 %. Загальна сумма утримання - 1170,00 гривень. На руки "чистими" - 4830,00 грн. Ну це так, для ясності.
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06.05.2021 15:52 Відповісти
4500 грн. зарплата при Порошенкові - бідний, а при Зеленському - вже ні)
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06.05.2021 16:40 Відповісти
Загалом я вважаю що 4500 це бідність. Але якщо уточнювати - то може і ні. В Києві на такі гроші вижити неможливо, в обласному центрі - важко, в селі - норм.

Але ми ж тут про субсидії говоримо. В квартирі скільки людей живе, який місячний прибуток домоволодіння? 4500грн, 9000 і 13500 - різниця є, погодьтесь.Ще можна проаналізувати скільки годин на місяць людина працює. Якщо чувак працює 3 години в день і отримує 4500 за місяць, то може х-р йому, а не субсидію, хай піднапружиться, як всі ми?
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07.05.2021 16:27 Відповісти
В Украине реально бедных не менее 50% населения. Просто Зеленка не может собирать налоги и поэтому дефицит госбюджета и неизчего платить субсидии. Сбор налогов при Зеленой кукле упал еще ДО всех коронавирусов и локдаунов
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06.05.2021 17:02 Відповісти
Можно я не буду платить налогов ЭТОЙ Держави? И тогда у меня к ней не будет никаких претензий.! Даже просто делая покупку вы платите государству 20% своих денег. А Суммарный налог в Украине-это приблизительно 40%. Тоесть украинцы платят 40% от того что произвели и государство им ничего не должно? Зачем тогда платить? Государсто это не рекетир а партнер. Иначе скоро не будет этого государства(Зато Зеленка сможет с чистой совестью на историческую Родину в Израиль-куда хотел в 16 лет поехать,но отце ему не разрешил)
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06.05.2021 17:06 Відповісти
Странно:31% рады поддержать Зеленского! Видно живут богато и в субсидиях не нуждаются,Или все еще смотрят пропагандистский фильм" Слуга народа" Когда же наши соотечественники начнут замечать реальность и понимать кто в этом виноват?
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05.05.2021 17:54 Відповісти
семья 2детей , муж алко-нарко работает до первой зарплаты а потом по статье и на работу никто не берет, жена на минималке что делать семье - на улицу бомжевать?
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05.05.2021 20:23 Відповісти
А я знаю работающего налоговика ,который получает ещё и пенсию и субсидию.
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06.05.2021 07:15 Відповісти
А навіщо терпіти чоловіка алко-нарко?
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06.05.2021 11:15 Відповісти
Пам'ятаю, як мільйонерка Лєнка Зеленська при Пороху субсидії отримувала. При Янелоху у неї такоі халяви не вже не буде.
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05.05.2021 21:58 Відповісти
Ви це зробили разом. Па пріколу
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05.05.2021 22:51 Відповісти
с каждым днем все только хуже и хуже и просвета никакого невидно
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06.05.2021 01:44 Відповісти
Правительство понять можно,им не хватает средств для оплаты ахметке по схеме зеленый тариф,также в очереди стоят недовольные махинаторы по возврату пдв,ещё нужно выплачивать зарплату незаменимому офису мовного прокурора и прочим дармоедам на госслужбе,а быдло пусть отдохнет без субсидий.
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06.05.2021 10:38 Відповісти
Где источник информации? Откуда подробности?
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06.05.2021 16:57 Відповісти
Лично я согласен что Зеленский сделает страну банкротом а ее жителей-нищебродами. Главное что Порошенко не стал Президентом-правда ЗЕДЭБИЛЫ? Вы хоть сами себе признаетесь какие вы идиоты и одноклеточные без мозгов но с рефлексами? При Порошенко была война и призыв в военкомат и это вам одноклеточным не понравилось, как детям не нравится визит в больницу-поскольку там могут сделать укол. Вы Зе-дебилы просто дети с рефлексами и без мозгов. Порошенко прекратил эту войну,активную ее часть и сделал 2 года экономического роста. Жаль что у вас: Зедебилов нет мозга чтобы это понять,у вас одни рефлексы и инфантилизм.
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06.05.2021 16:59 Відповісти
 
 