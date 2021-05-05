Государственное ипотечное учреждение допустило дефолт по облигациям

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в декабре 2020 года не выплатило основную сумму и начисленные проценты по гарантированным государством облигациям в установленный срок.

Об этом свидетельствует отчетность "Приватбанка", в портфеле которого находились облигации ГИУ, передает Finbalance.

"Банк, в соответствии с условиями эмиссии ценных бумаг, вернул долгосрочные облигации, выпущенные Государственным ипотечным учреждением и начал процедуру взыскания задолженности", – отмечается в документе.

"Приватбанк" уточняет, что на конец первого квартала 2021 года он классифицировал облигации ГИУ на 291 млн грн в его портфеле, как обесцененные финансовые активы.

Вместе с тем, Государственное ипотечное учреждение в свое отчетности отмечает, что указанные облигации со сроком обращения 7 лет с конца 2020 года "находятся в процессе погашения". Эти облигации на 2 млрд грн были выпущены в 2013 году с дополнительным обеспечением в виде госгарантии.

К концу 2020 года общая сумма обязательств ГИУ по выпущенным облигациям составила 4,97 млрд грн (включая задолженность на 1,67 млрд грн по облигациям, которые подлежали погашению в ноябре и декабре прошлого года).

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В 2020 году Государственное ипотечное учреждение осуществило выпуск и размещение облигаций серии "F3" с дополнительным обеспечением в виде госгарантии на 1,3 млрд грн.

В декабре 2020 года ГИУ получило от Кабмина госгарантию для обеспечения обязательства по облигациям серии "G3". Эти облигации должны быть выпущены на сумму 3 млрд грн со сроком обращения 5 лет. Однако размещение этих облигаций не произошло.

Согласно отчетности ГИУ, по состоянию на конец первого квартала 2021 года его активы составляли 2,4 млрд грн, непокрытый убыток – 4,74 млрд грн.

ГИУ работает на рынке ипотечного кредитования с 2004 года как учреждение второго уровня, основной задачей которой определено рефинансирование ипотечных кредиторов, в т.ч. за счет средств, поступивших от размещения ценных бумаг.

Как сообщалось, 29 апреля Верховная Рада приняла закон о присоединении ГИУ к госпредприятию "Укрфинжитло" с учетом ожидаемой докапитализации последнего за счет выпуска ОВГЗ на 20 млрд грн.