Управляющая сетью ТРЦ компания Arricano подаст иск против Украины на $750 миллионов

Эстонские акционеры кипрской Arricano Real Estate Plc, управляющей компании и девелопера ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине, направили президенту Украины и Минюсту уведомление об инвестиционном споре с требованием возмещения $750 млн из-за потери ТРЦ Sky Mall в Киеве.

Как сообщила Arricano на Лондонской фондовой бирже, компания не является стороной в указанном уведомлении, иск инициируется от имени ряда действующих и бывших акционеров компании, передает Интерфакс-Украина.

Как уточнили в пресс-службе Arricano, после подачи уведомления у сторон есть шесть месяцев для доарбитражного урегулирования спора. Если стороны не смогут договориться в указанный срок, эстонские инвесторы обратятся в международный инвестиционный арбитраж.

В уведомлении инвесторов отмечается, что украинские власти экспроприировали инвестиции, направленные на развитие ТРЦ, в пользу третьих лиц, а также нарушили другие права, предусмотренные межправительственным соглашением о содействии и защите инвестиций между Украиной и Эстонией от 1995 года.

По состоянию на апрель 2021 года акционерами Arricano Real Estate Plc являются Retail Real Estate O.U. вместе с Dragon Capital Investments Limited, Deltamax Group O.U., Юрием Полдом и Рауно Тедером. Совокупный пакет акций Тедера составляет 70,86%.

В марте 2020 года мажоритарный бенефициар Arricano Real Estate Plc Хиллар Тедер передал свою опосредованную 55%-ную долю в компании своему сыну Рауно Тедеру.

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Как сообщалось, в январе 2018 года Arricano Real Estate Plc заявила об окончательной победе в Высшем суде правосудия в Лондоне в споре со Stockman Interhold S.A. (Британские Виргинские о-ва) о праве собственности на компанию Assofit Holdings Limited, ранее полностью владевшую киевским ТРК Sky Mall.

Согласно решению арбитрада от 5 мая 2016 года, Stockman в рамках заключенного опциона обязан бесплатно передать в пользу Arricano Real Estate Plc акции холдинговой компании Assofit.

Компанию Stockman Interhold контролировал Андрей Адамовский. В 2009 году Тедер и Адамовский согласились вместе достроить SkyMall. Адамовский получил контрольный пакет акций ТЦ, а Тедер – возможность выкупить этот пакет акций. Позже Адамовский отказался продавать свою долю.

Судебные слушания проходили в британских, кипрских и украинских судах. По судовому спору для дачи показаний вызывался бывший депутат Александр Грановский. Грановский был директором компании Assofit. Кроме того, Грановский был представителем Stockman.

Пока продолжался спор, сторона Адамовского заложила ТРЦ в банке "Пивденный", который в итоге обратил взыскание на объект ипотеки и стал его собственником, а затем перепродал бизнесмену Ивану Фурсину.