Крупнейшие сети повысили цены на бензин и дизтопливо

Розничные сети АЗС в период с 30 апреля по 5 мая повысили цены на бензины и дизельное топливо на 0,20-1 грн за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, в сети WOG бензин марки А-92 подорожал на 50 копеек – до 29,99 грн/л, бензин А-95 – на 1 грн, до 30,99 грн/л.

В сети ОККО цены на бензины выросли на 50 копеек – до 29,99 грн и 30,49 грн за литр А-92 и А-95 соответственно.

Топливо в сети Motto подорожало в среднем на 3-12 копеек: А-92 – до 26,38 грн/л, А-95 – до 27,21 грн/л, дизтоопливо – до 26,21 грн/л.

Сеть "БРСМ-Нафта" на 23 копейки за литр повысила стоимость только бензинов: до 26,57 грн за литр А-92 и 27,57 грн – за литр А-95.

В сети "Параллель" цена бензинов выросла на 30-50 копеек за литр, а Prime подняла цены на все виды топлива на 20-90 коп./л. На заправках BVS, Marshal и "Укргаздобычи" цены на топливо выросли на 5-50 коп./л.

В итоге средняя цена по стране бензина А-92 по состоянию на 5 мая составила 27,89 грн/л, А-95 подорожал до 28,83 грн/л, дизтопливо – до 28,81 грн/л.

Основным фактором, который повлиял на увеличение стоимости топлива, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с $62 до $69 за баррель, а нефтепродукты в Европе подорожали на 7-11%.

Отметим, в последний раз украинские операторы прибегали к пересмотру цен в начале апреля. Тогда крупнейшие сети снизили стоимость топлива в переделах 50 коп./л.

Как сообщалось, 5 апреля Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали меморандум, предусматривающий, что крупные сети АЗС будут сдерживать цены на все марки нефтепродуктов в апреле на уровне ниже 30 грн/л, а правительство усилит борьбу с нелегальным рынком топлива.