БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
666 відвідувачів онлайн
Новини ЕнергетикаТранспорт
11 883 10
АЗС (1487) бензин (1019) ціни (2959) дизпаливо (1227)

Крупнейшие сети повысили цены на бензин и дизтопливо

Новини БізнесЦензор Енергетика Транспорт

Крупнейшие сети повысили цены на бензин и дизтопливо

Розничные сети АЗС в период с 30 апреля по 5 мая повысили цены на бензины и дизельное топливо на 0,20-1 грн за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, в сети WOG бензин марки А-92 подорожал на 50 копеек – до 29,99 грн/л, бензин А-95 – на 1 грн, до 30,99 грн/л.

В сети ОККО цены на бензины выросли на 50 копеек – до 29,99 грн и 30,49 грн за литр А-92 и А-95 соответственно.

Топливо в сети Motto подорожало в среднем на 3-12 копеек: А-92 – до 26,38 грн/л, А-95 – до 27,21 грн/л, дизтоопливо – до 26,21 грн/л.

Сеть "БРСМ-Нафта" на 23 копейки за литр повысила стоимость только бензинов: до 26,57 грн за литр А-92 и 27,57 грн – за литр А-95.

В сети "Параллель" цена бензинов выросла на 30-50 копеек за литр, а Prime подняла цены на все виды топлива на 20-90 коп./л. На заправках BVS, Marshal и "Укргаздобычи" цены на топливо выросли на 5-50 коп./л.

В итоге средняя цена по стране бензина А-92 по состоянию на 5 мая составила 27,89 грн/л, А-95 подорожал до 28,83 грн/л, дизтопливо – до 28,81 грн/л.

Основным фактором, который повлиял на увеличение стоимости топлива, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с $62 до $69 за баррель, а нефтепродукты в Европе подорожали на 7-11%.

Отметим, в последний раз украинские операторы прибегали к пересмотру цен в начале апреля. Тогда крупнейшие сети снизили стоимость топлива в переделах 50 коп./л.

Как сообщалось, 5 апреля Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали меморандум, предусматривающий, что крупные сети АЗС будут сдерживать цены на все марки нефтепродуктов в апреле на уровне ниже 30 грн/л, а правительство усилит борьбу с нелегальным рынком топлива.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  еnkorr


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+1
ну так паливо на хліб не намазати)
показати весь коментар
05.05.2021 18:33
+1
Хуженебубет?
показати весь коментар
05.05.2021 19:21
+1
мы сделали это вместе?
показати весь коментар
06.05.2021 04:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ой! А шо так?
показати весь коментар
05.05.2021 17:42 Відповісти
ну так паливо на хліб не намазати)
показати весь коментар
05.05.2021 18:33 Відповісти
Хуженебубет?
показати весь коментар
05.05.2021 19:21 Відповісти
мы сделали это вместе?
показати весь коментар
06.05.2021 04:27 Відповісти
Звичайно! Будьте оптимістом! 😁
показати весь коментар
06.05.2021 10:24 Відповісти
нефть дешевеет - цена растет, нефть дорожает - цена растет. И для кого они причины удорожания рассказывают Крупнейшие сети повысили цены на бензин и дизтопливо - Цензор.НЕТ 8091
показати весь коментар
06.05.2021 08:11 Відповісти
для лохтората Крупнейшие сети повысили цены на бензин и дизтопливо - Цензор.НЕТ 4016
показати весь коментар
06.05.2021 09:09 Відповісти
Смотрите сюда, ребята
https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/
показати весь коментар
06.05.2021 09:58 Відповісти
Картінки з літа минулого року в студію, зєлєбоби!
показати весь коментар
06.05.2021 10:27 Відповісти
 
 