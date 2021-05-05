Дефицит платежного баланса в марте превысил $700 миллионов, – Нацбанк

Дефицит сводного платежного баланса Украины в марте 2021 года составил $713 млн, что в 2,5 раза меньше, чем в марте 2020 года ($1,8 млрд), но в 25 раз больше, чем в предыдущем месяце.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), дефицит текущего счета платежного баланса в марте составил $62 млн против $460 млн профицита в марте 2020 года, передает Интерфакс-Украина.

В целом по итогам первого квартала 2021 года профицит текущего счета платежного баланса составил $935 млн против $2,2 млрд в первом квартале 2020 года.

При этом НБУ отмечает, что в марте впервые за 15 месяцев темпы роста импорта товаров превысили тепмы роста их экспорта и составили 26,7% и 24,8% соответственно.

В частности, экспорт товаров составил $4,8 млрд, его рост был вызван в основном ростом экспорта минеральных продуктов (в том числе руд) в 1,8 раза, черных и цветных металлов – в 1,7 раза, древесины и изделий из нее – в 1,4 раза, промышленных изделий – на 26,4%, продукции машиностроения – на 18,4% и продукции химической промышленности – на 12,5%.

В то же время наблюдалось сокращение экспорта продовольственных товаров на 3,3%, в основном за счет сокращения экспорта зерновых на 8,9%.

Объемы импорта товаров выросли до $5,8 млрд, в том числе энергетический импорт вырос на 19%, а неэнергетический импорт – на 28%. В частности, в 1,6 раза вырос импорт древесины и изделий из нее, в 1,4 раза – промышленных изделий и продукции машиностроения, на 24,8% – продовольственных товаров, на 19,8% черных и цветных металлов и на 13% – продукции химической промышленности.

В то же время профицит торговли услугами вырос до $500 млн со $393 млн в марте 2020 года, поскольку темпы импорт продолжал сокращаться (на 6,4%) тогда как экспорт вырос (на 3,4%). Основным фактором сокращения импорта стало сокращение расходов лиц, путешествующих за границу, и краткосрочных мигрантов (в 1,5 раза).

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Дефицит баланса первичных доходов составил $40 млн по сравнению с профицитом в $471 млн в марте 2020 года за счет увеличения в два раза выплат по доходам от инвестиций. Поступления по статье "оплата труда" выросли на 5,8%.

Чистое кредитование внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в марте 2021 составило $60 млн против $461 млн в марте 2020 года.

По данным Нацбанка, чистый отток по финансовому счету в марте составил $653 млн по сравнению с $2,2 млрд в марте прошлого года за счет операций частного и государственного секторов.

Чистый отток прямых иностранных инвестиций НБУ оценил в $50 млн, тогда как в марте-2020 он составил $712 млн.

Как сообщалось, сводный платежный баланс Украины в 2020 году был сведен с профицитом $2 млрд, что в три раза меньше, чем в 2019 году.

Профицит текущего счета платежного баланса Украины в минувшем году составил $6,6 млрд, тогда как в 2019 году был зафиксирован дефицит этого показателя в размере $4,1 млрд.